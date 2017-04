ADVERTISEMENT

Vendredi 7 avril, la griffe québécoise Beurd - prononcez Bird - a dévoilé son printemps-été 2017. Notre photographe JF Galipeau était de la partie pour immortaliser de nombreux fans de la marque, stylés bien sûr.

Beurd, c'est une griffe montréalaise et fière de l'être. Chaque modèle est totalement imaginé, chaque motif inventé et dessiné à la main. Des pièces pour femme et pour homme au parfum urbain.

Pour découvrir l'ADN des beaux jours, il suffit de cliquer sur la galerie ci-dessous



Close  Styles de soirée: le lancement de la collection de Beurd printemps-été 2017 sur  



















































































 Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée

À VOIR AUSSI

TAG END { date: 3/29/17 } -->