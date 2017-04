Découvrez la première bande-annonce de «Thor: Ragnarok»

ADVERTISEMENT

Marvel Studios partage, ce lundi 10 avril, la première bande-annonce du très attendu Thor: Ragnarok (à découvrir en tête d'article).

Dans ce troisième film dédié aux aventures du dieu du tonnerre, Thor (Chris Hemsworth) devra notamment affronter l’incroyable Hulk (Mark Ruffalo) dans un combat de gladiateurs… Ça promet!

Le film réalisé par Taika Waititi (Hunt for the Wilderpeople) met également en vedette Benedict Cumberbatch, Idris Elba, Cate Blanchett, Karl Urban, Jeff Goldblum, Tom Hiddleston et Anthony Hopkins.

Thor: Ragnarok est attendu le 3 novembre 2017 dans les salles nord-américaines.

