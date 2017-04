ADVERTISEMENT

Le parc d'attraction Port Aventura à Salou en Espagne a inauguré ce jeudi 6 avril Ferrari Land, un nouveau parc thématique 100% Ferrari. L'attraction la plus extrême est sans aucun doute le grand huit Red Force et ses wagons taillés comme des Formules 1 Ferrari. Des montagnes russes qui ont fait parler d'elles dès le premier jour de mise en service en Espagne, notamment à cause d'un crash avec un pigeon.

Le jour de l'inauguration, un passager du premier rang a eu la stupeur et l'effroi d'être percuté par un volatile. Comme le montre la vidéo en tête d'article, la panique ne dure pas longtemps pour le pilote de la Ferrari. "Je me suis mangé un pigeon", s'étonne-t-il avant de lever les bras et de profiter de l'attraction comme si de rien n'était. L'oiseau, lui, ne semble pas avoir autant de chance dans ce tour de manège qui accélère à 180 km/h en 5 secondes en ligne droite.

Le sort du pigeon, la malchance du passager et la rareté de la scène font que des dizaines de vidéos de l'incident circulent sur YouTube ces derniers jours. Celle proposée ici avec son ralenti cumule plus de 900 000 vues.