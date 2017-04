La compagnie aérienne United Airlines se retrouve au coeur d'une nouvelle controverse après la publication de vidéos montrant un homme débarqué de force d'un vol survendu reliant les aéroports de Chicago O'Hare et de Louisville, au Kentucky.

Une vidéo partagée sur Facebook dimanche soir par Audra D. Bridges montre des agents de sécurité en train de traîner un homme à travers l'allée de l'avion après qu'il eut refusé de quitter l'appareil. Le tout, sous les cris de protestation de plusieurs autres passagers.

United Airlines a confirmé par voie de communiqué que le vol 3411 entre Chicago et Louisville avait été survendu. Une fois les passagers installés à bord de l'avion, les agents de bord ont demandé si des volontaires accepteraient de laisser leur place pour permettre à des employés de la compagnie aérienne de se rendre à Louisville pour travailler sur un autre vol. Quand personne ne s'est porté volontaire, des passagers ont été sélectionnés au hasard.

«Après que notre équipe eut échoué à trouver des volontaires, un client a refusé de quitter volontairement l'appareil, et les autorités ont été avisées», a déclaré la compagnie aérienne.

Selon ce qu'a confié Mme Bridges au Courier-Journal, le passager montré dans la vidéo aurait affirmé qu'il était médecin et qu'il devait voir des patients le lendemain à Louisville. Il aurait donc refusé de céder son siège.

Selon un autre passager, qui a également tweeté sur l'incident, l'homme a pu réintégrer l'avion une dizaine de minutes plus tard. Son visage était alors ensanglanté et il était visiblement ébranlé, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous.

@united @CNN @FoxNews @WHAS11 Man forcibly removed from plane somehow gets back on still bloody from being removed pic.twitter.com/njS3nC0pDl

— Tyler Bridges (@Tyler_Bridges) April 10, 2017