Une fusillade lundi a fait deux morts, dont potentiellement le tireur et deux blessés, dans une classe d'école primaire à San Bernardino, près de Los Angeles.

La fusillade, qui semble liée à une querelle domestique, s'est produite dans une ville encore endeuillée par le pire attentat aux Etats-Unis depuis le 11-Septembre.

Les autorités pensent qu'il s'agit d'une tentative de meurtre suivie par une tentative de suicide, selon le compte Twitter du chef de police locale Jarrod Burguan.

La police a ensuite annoncé que deux adultes ont été tués dans la fusillade, dont probablement une enseignante.

Les deux autres victimes sont probablement des enfants qui ont été hospitalisés, précise la police, portant à quatre le total des victimes de la fusillade survenue à l'école primaire North Park vers 10H30 locales (17H30 GMT).

Les autres élèves ont été emmenés dans un lycée non loin de là, "par précaution", ajoute-t-il.

L'événement a réveillé les souvenirs de l'attentat d'inspiration islamiste dont San Bernardino a été le théâtre le 2 décembre 2015.

- Explosion de la criminalité -

A l'époque, un couple lourdement armé composé d'un Américain et son épouse pakistanaise avait ouvert le feu à l'occasion d'un repas de fin d'année organisé pour des personnels de santé, dans un centre de soins pour handicapés, au coeur de cette ville californienne située une heure à l'est de Los Angeles.

Tashfeen Malik, Pakistanaise de 29 ans, et son époux Syed Farook, un Américain de 28 ans, munis de fusils d'assaut et d'engins explosifs, avaient arrosé de balles un déjeuner de Noël rassemblant des collègues de Farook, avant d'être abattus par la police.

La fusillade avait fait 14 morts et 21 blessés, ce qui en a fait l'attentat le plus meurtrier sur le sol américain depuis le 11 septembre 2001.

Le groupe jihadiste Etat islamique n'avait pas directement revendiqué l'action du jeune couple radicalisé mais avait salué les auteurs de ce massacre, les qualifiant de "soldats" de son califat autoproclamé.

Aucun élément n'a filtré à ce stade sur un éventuel lien avec un acte terroriste lundi à San Bernardino.

Mais la ville de l'ouest américain ne s'est jamais vraiment relevée de cet acte qui avait choqué l'Amérique. L'année suivante, en 2016, le taux de meurtres y a grimpé de 41%, atteignant son record depuis 1995.

Preliminary info is 4 victims, being treated. Suspect is possibly down as well.

We believe this to be a murder suicide. Happened in a class room. Two students have been transported to the hospital.

— Chief Jarrod Burguan (@SBPDChief) April 10, 2017