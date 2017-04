ADVERTISEMENT

Voilà maintenant plusieurs années qu'on nous répète qu'environ 80% des femmes portent la mauvaise taille de soutien-gorge!

Mais qu'en est-il de votre soutien-gorge de sport? Portez-vous le bon? Le haut de sport mérite qu'on y porte attention pour ne pas endommager les fibres musculaires et les tissus fragiles de notre poitrine pendant qu'on pratique une activité physique.

La marque Hyba spécialisée dans les vêtements de sport, mais plus particulièrement dans les soutiens-gorge de sport a décidé d'offrir une large gamme de soutiens-gorge de sport (une vingtaine de modèles!) dans des tailles allant de XXS à XXL pour que chaque femme trouve le haut de sport qui lui convient. Caroline Nadeau, chef produit pour Hyba, nous a donné quelques conseils de pro pour magasiner son soutien-gorge de sport.

De plus en plus, les de sport ont les mêmes composantes que les soutiens-gorge réguliers comme des bretelles ajustables et des coques prémoulées dans chacun des bonnets par exemple. Ce sont d'ailleurs des éléments que vous devriez rechercher au moment de magasiner un haut de sport. « Plus les composantes de votre soutien de sport sont ajustables, plus vous serez confortables et aurez un bon maintien, » explique-t-elle. N'oubliez pas que comme votre soutien-gorge régulier, le soutien-gorge de sport s'étirera après quelques semaines. Il faut donc choisir un modèle qu'on ne porte pas au niveau le plus serré au moment de son achat afin de pouvoir le resserrer un peu plus tard.

La première question à se poser. Lors de quel genre d'activité porterez-vous votre soutien-gorge de sport? Hyba propose trois nouveaux d'intensité parmi ces modèles. Les soutiens-gorge d'intensité 1 conviennent bien pour des activités de faible intensité comme la marche, le yoga, le Pilates ou le stretching, car ils permettent un maintien léger et une bonne liberté de mouvement. L'intensité 2 est conseillée pour les activités modérées comme l'entraînement au gym et l'intensité 3 pour les sports d'impact comme la course à pied par exemple.

« Lorsqu'on recherche un bon maintien pour une activité intense, il faut s'attendre à sentir une compression au niveau de la poitrine. C'est normal » explique Caroline Nadeau. C'est l'effet de compression qui permet de maintenir nos seins bien en place. D'ailleurs, n'hésitez pas à sauter lorsque vous êtes dans la cabine d'essayage pour voir comment vous vous sentez.

Quelle taille êtes-vous? Le tableau ci-dessous affiché bien en évidence sur le mur des soutiens-gorge des boutiques Hyba vous guidera dans votre choix. N'hésitez pas non plus à demander l'aide d'une conseillère pour prendre vos mensurations et vous offrir un ajustement personnalisé.

Voici aussi quelques éléments importants à vérifier.

La bande sous la poitrine.

Elle doit être juste assez confortable, mais serrée pour que vous sentiez un bon soutien. Plus l’impact est élevé, plus la bande doit être serrée. Si vous passez votre doigt trop facilement sous la bande, c'est que le soutien-gorge est trop grand. Privilégiez des bandes élastiques larges.

Les bretelles.

En essayant votre soutien-gorge de sport, tirez chacune des bretelles vers le haut. Vous ne devriez pas pouvoir tirer plus d’un pouce vers le haut ni moins. C’est un bon indicateur pour savoir si vos bretelles sont trop serrées ou trop lousses. La largeur des bretelles compte également pour beaucoup. Si vous pratiquez un sport d'intensité faible, vous pouvez choisir un modèle avec de fines bretelles, mais si vous êtes une adepte de la course à pied, il vous faut définitivement une bretelle large.

Les bonnets.

Deux technologies sont offertes chez Hyba. La technologie de compression qui maintient les seins en place pour prévenir le rebondissement et la technologie d'encapsulation où chaque sein est maintenu en place dans des bonnets moulés séparément. Les bonnets prémoulés offrent certes une plus belle silhouette qu'un modèle qui comprime la poitrine, mais c'est ce dernier que vous devriez privilégier si vous pratiquez un sport d'intensité élevé.

