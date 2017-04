ADVERTISEMENT

Justin Trudeau a déploré l'acharnement des extrémistes envers les groupes religieux, surtout en ce jour de célébration du dimanche des Rameaux. Il a offert le soutien du Canada à l'Égypte et a exprimé ses condoléances aux familles des victimes des deux attentats revendiqués par le groupe armé État islamique, qui ont fait au moins 43 morts et 100 blessés dans des églises coptes au nord du Caire et à Alexandrie.

