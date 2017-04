Les coups de coeur d'une Québécoise à Boston

Boston, c’est le genre de ville où une simple marche devient une activité en soi. Commencez par le Boston Common, plus ancien parc des États-Unis, qui s’avère être une oasis de verdure au cœur de la ville. En mai, pour le jour du Souvenir, on y plante 33 000 drapeaux en mémoires des soldats du Massachusetts morts en combat depuis la guerre civile. Le passé militaire n’est jamais bien loin au berceau de la Révolution américaine (le Boston Tea Party).

Les Bixi sont rendus à Boston. Appelés Hubway, les vélos en libre-service sont une belle option pour découvrir la ville tout en gardant la forme. La plupart des rues comptent une voie cyclable, et les 30 minutes d’utilisation gratuite sont amplement suffisantes pour passer d’un point d’intérêt à l’autre. Partez de l’Aquarium pour vous rendre jusqu’au Campus de Harvard en emprunter la piste cyclable qui longe la rivière Charles, avec un détour par le MIT.

La «Freedom Trail» vous amènera d’un lieu historique à l’autre, accompagné d’un guide, ou par soi-même. Pas besoin d’être un boulimique de la Révolution américaine pour apprécier la visite. La conservation du patrimoine, brillamment bonifiée d’immeubles modernes, plaira à tous les curieux.

De la ferme à la table. C’est ce qui anime la faune culinaire par les temps qui courent aux États-Unis. Boston n’y échappe pas. On vous vantera la fraîcheur des aliments au Cinquecento, restaurant italien situé sur une rue en retrait du South End. Le plat du jour est conseillé puisque les produits viennent du marché SOWA situé à quelques pas du restaurant. Prévoir 65 $ par personne. Votre budget est plus limité? Misez sur le repas du midi pour un arrêt chez Flour. Combiner votre visite du quartier Fort Point à un arrêt à ce café qui offre soupe du jour et panoplie de sandwichs gourmands.

L’appel du 5 à 7 se fait sentir? Le Revere Hotel est l’endroit où aller pour parader ses nouveaux achats faits sur la rue Newbury. Dans une ambiance bruyante «M’a-t-on vu», juché sur le toit, au 24e étage, buvez un verre de Vojito aux bleuets, un cocktail inspiré du mojito à base de vodka. À bien y penser, je crois que c’est en train de devenir mon cocktail de l’été. (13$ le verre, 53$ le pichet. L’accès à la terrasse est gratuit à partir de 16h.)

On n’est pas allé à Cape Cod sans avoir trempé dans l’Atlantique. Bien qu’elle puisse être plus que bondée en haute saison, la plage de Nauset propose 11 kilomètres de sable. La côte n’est qu’à quelques pas du village et un stationnement est à proximité. Combinez l’expérience en allant faire un tour vers Hyannis, la plus grande ville du Cape. La salade de homard et le «fish ‘n chip» chez Spanky’s valent le détour. Impossible de douter de la fraicheur des fruits de mer quand on voit les marins revenir au quai à côté de la terrasse.

L’archipel est composé d’une succession de villages. Bonne idée d’en visiter quelques-uns. Mon arrêt à Chatham m’a laissé plutôt septique, alors que cette destination «magasinage» s’apparentait plutôt à un bout de rue avec une librairie chrétienne, un magasin de sacoches et une quincaillerie. Heureusement, le cœur de l’action se trouvait en haut de la côte. Restaurants, chocolaterie, brasseries, boutique de vêtements et autres commerces dignes d’intérêt s’y trouvent.

La région des Berkshires, connue pour ses spas, se trouve à moins de cinq heures de route de Montréal (moins loin que New York!) et offre un décor idéal pour une retraite en nature. Entre les montagnes, on peut y faire de l’équitation, de la marche en forêt, du rafting, du cyclisme. J’ai opté pour une sortie en kayak sur le lac Stockbridge où j’ai pu observer des aigles dorés!

Les gourmands trouveront leur compte à Lenox, où plusieurs bonnes tables sont offertes. L’hôtel Red Lion Inn a pignon sur rue depuis 1773, et son restaurant principal propose un menu composé d’aliments locaux. Le décor d’antan, sombre, et le plancher pas toujours droit rappellent toute l’histoire du lieu, reconstruit à la suite d’un incendie en 1897. Essayez la chaudrée de palourde au bacon. La carte des vins compte plus de 400 bouteilles (environ 30 $ pour le plat principal). Autre bonne table: Le Gateways Inn, une cuisine familiale d’inspiration méditerranéenne.