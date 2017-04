ADVERTISEMENT

« Je vous mets au défi de recevoir en main propre la pétition demandant l'ouverture de l'entente avec Bombardier », a déclaré Amir Khadir à l'intention de la ministre de l'Économie. « C'est au gouvernement de mettre des clauses pour que l'argent serve à la production et la vente des avions et non pas à enrichir davantage les dirigeants. Bombardier a coupé des emplois et en coupera d'autres si rien n'est fait », a insisté M. Khadir.

