Jay-Z a retiré son catalogue musical de Spotify

Le rappeur et producteur américain a demandé au géant suédois d'ôter ses albums de la plateforme. La décision s'inscrit dans un contexte de rivalité de plus en plus tendue entre les services de diffusion de musique en continu, Jay-Z étant à la tête de Tidal, l'un des principaux concurrents de Spotify.

Le retrait du catalogue musical de Jay-Z semble avoir été effectué vendredi, selon le site du magazine Billboard. Dimanche, seuls quelques titres - pour la plupart, des collaborations de l’intéressé avec d’autres artistes - pouvaient encore être écoutés sur Spotify.

Les équipes de la plateforme suédoise ont confirmé à Billboard que le mari de Beyoncé était à l’origine du changement. Si aucune raison officielle n’a été avancée, la nette domination de Spotify, entreprise dirigée par Daniel Ek, sur le marché semble la plus évidente des explications.

Lancé en grande pompe en 2015, Tidal n’aurait réussi à attirer qu’un peu moins de trois millions d’abonnés (les chiffres exacts sont difficiles à obtenir). Bien loin des quelque 50 millions de Spotify ou encore des 20 millions d’Apple Music.

Depuis plusieurs années, Spotify essuie de nombreuses critiques dénonçant son manque d’intérêt pour la rémunération des artistes. Il est en effet possible d’écouter gratuitement les chansons proposées sur le site.

La vedette country-pop Taylor Swift fait partie des critiques les plus dures. Voilà pourquoi, comme Jay-Z, elle a également décidé de retirer son catalogue Spotify. Il se murmure même que la jeune artiste serait sur le point de lancer sa propre plateforme.

