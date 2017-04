ADVERTISEMENT

John Hammond et Lulu Hughes seront les principales têtes d'affiche du 24e Festival international de blues de Tremblant qui se déroulera du 7 au 16 juillet.

Les organisateurs de l'évènement ont annoncé la programmation, samedi.

John Hammond, qui compte une trentaine d'albums à son actif, présentera un atelier et un spectacle, le 13 juillet. Au cours de l'atelier, le musicien racontera une histoire du blues.

Lulu Hughes montera sur la scène le 15 juillet où elle proposera un répertoire de chansons popularisées par Janis Joplin.

C.J. Chenier, le fils du légendaire Clifton Chenier, a pris la relève de son père à la tête du Red Hot Louisiana Band. La formation sera en prestation le 9 juillet.

Le festival s'amorcera le 7 juillet alors que la révélation 2016, Ghost Town Blues Band, et le coup de coeur 2015, Sugaray Rayford, se succéderont sur la scène.

Les groupes et musiciens suivants seront aussi à l'affiche du festival: Anthony Paule Soul Orchestra (le 13 juillet), The Commonheart, Curtis Salgado (tous deux le 8 juillet) et Coco Montoya (le 14 juillet).

Parmi les artistes québécois figurent Martin Deschamps, Guy Bélanger, Dawn Tyler Watson, Jim Zeller et Carl Tremblay

Parmi les nouveautés en 2017, le festival propose un atelier de fabrication de guitares en boîte à cigares qui sera offert par Matt Isbell, du Ghost Town Blues Band, le 9 juillet en début d'après-midi. L'harmoniciste Gary Allegroto donnera un atelier auquel pourront prendre part 100 personnes, le 16 juillet. Le musicien et ses "élèves" partageront ensuite la scène de la place Saint-Bernard.

