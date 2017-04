Le temps d'attente pour l'accès à un médecin plus long que prévu

ADVERTISEMENT

Les 500 000 Québécois inscrits au guichet d'accès à un médecin de famille doivent attendre en moyenne plus de 16 mois avant de pouvoir consulter une première fois leur médecin, selon des documents obtenus par la Coalition Avenir Québec. La CAQ se dit déçue de constater que les cibles fixées par le gouvernement - entre 30 et 90 jours avant de pouvoir consulter un médecin - ne sont respectées nulle part au Québec. Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, accuse la CAQ de déformer la réalité. Il souligne que les objectifs fixés devront être respectés d'ici fin 2017 et qu'il est trop tôt pour conclure qu'ils n'ont pas été atteints.

