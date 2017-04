Michel Louvain charme Québec avec l'OSQ

ADVERTISEMENT

Michel Louvain a un public conquis d'avance, mais il a certainement gagné des adeptes de plus lors de son concert donné vendredi soir au Grand Théâtre de Québec.

«Ne suis-je pas bien entouré Mesdames et Messieurs?», s'est-il exclamé, accompagné de l'Orchestre symphonique de Québec. Le célèbre crooner célébrait en grand ses 60 ans de carrière. Il n'a pas manqué de chanter ses plus grands succès, comme La dame en bleu ou Y'a d'la joie, mais il s'est aussi permis quelques emprunts aux autres grands de la chanson, tels Elvis Presley et Charles Trenet.

Les 52 musiciens et deux choristes présents sur scène ont mis en valeur tout le répertoire du presque octogénaire, au grand bonheur du public, comme le rapporte Le Journal de Québec

Michel Louvain se produira de nouveau avec l'OSQ samedi et dimanche à 14h.

