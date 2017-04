John Legend se confie sur la dépression post-partum de Chrissy Teigen

ADVERTISEMENT

C'est un épisode dur mais qu'ils arrivent à surmonter ensemble. Alors que le mannequin Chrissy Teigen a récemment confié qu'elle souffrait d'une dépression post-partum, c'est au tour de son mari, John Legend de se livrer à ce sujet.

Interrogé par le Sun, le chanteur américain explique: "On n'est pas préparé émotionnellement à vivre avec quelqu'un qui traverse une phase sombre alors qu'on accueille une nouvelle vie".

"C'est un peu difficile de comprendre et vous ne savez pas si c'est à cause de quelque chose que vous avez fait ou pour une autre raison que la personne se sent mal", détaille-t-il. "C'est un truc chimique qui arrive à beaucoup de femmes après l'accouchement et il y a des solutions pour le traiter et faire avec. Tellement de personnes vivent ça, je pense que cela a été une bonne chose qu'elle en parle", estime John Legend qui précise d'ailleurs que Chrissy Teigen se porte mieux depuis la parution de sa lettre ouverte.

Le chanteur a également indiqué qu'une fois qu'il avait compris ce qui arrivait à sa femme, il a été capable de mieux l'aider. Un soutien que la mannequin a su accepter et qui lui a été bénéfique. "Il est exactement aussi compatissant, patient, aimant et compréhensif qu'il faut l'être. John a été incroyable au cours des neuf derniers mois", avait-elle écrit.

Chrissy Teigen et John Legend sont parents depuis avril 2016. Depuis, leur vie avec leur fille Luna est largement relayée sur leurs comptes Instagram respectifs.

A post shared by John Legend (@johnlegend) on Mar 21, 2017 at 2:01pm PDT

Back on set for #lipsyncbattle season 3B! A post shared by chrissy teigen (@chrissyteigen) on Mar 13, 2017 at 11:04am PDT

Abonnez-vous à notre page HuffPost Québec Divertissement

Suivez-nous sur Twitter