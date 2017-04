Dévoilement de la candidature nord-américaine pour la Coupe du monde 2026

ADVERTISEMENT

Victor Montagliani a déjà mérité sa place dans les cercles du soccer international.

Maintenant vice-président de la FIFA et président de la CONCACAF, il espère ramener le tournoi le plus prestigieux de soccer au monde chez lui au Canada, et aux États-Unis et au Mexique.

Les dirigeants du soccer canadien, américain et mexicain participeront à une conférence de presse lundi à New York au cours de laquelle ils annonceront leur candidature conjointe pour la présentation de la Coupe du monde de 2026, selon une source au courant du dossier.

Des communiqués de presse émis dimanche par la CONCACAF et les trois fédérations promettent une "annonce historique".

Des rumeurs concernant la candidature nord-américaine pour la prochaine Coupe du monde disponible circulaient depuis plusieurs mois. Montagliani, qui est aussi président sortant de l'Association canadienne de soccer (ASC), serait le responsable de la démarche.

La Coupe du monde de 2018 sera présentée en Russie et celle de 2022 devrait avoir lieu au Qatar.

Le tournoi de 2026 sera le premier à être présenté sous la nouvelle formule à 48 équipes.

Montagliani a toujours souhaité soumettre une candidature pour la Coupe du monde de 2026.

"Nous sommes le seul pays du G8 à ne pas avoir accueilli la Coupe du monde, avait affirmé Montagliani en janvier 2014 lors du dévoilement du plan de l'ASC pour 2014-18. Nous avons présenté presque tous les autres tournois... Il est tant que le Canada se présente au bâton."

Lors de sa campagne pour la présidence de la CONCACAF en 2016, Montagliani avait parlé d'une "stratégie de collaboration" pour présenter la Coupe du monde de 2026 dans la CONCACAF et le Canada avait déjà annoncé son intention de faire partie du processus.

Le Canada a accueilli la Coupe du monde féminine de soccer en 2015, un événement qui a été qualifié de succès à tous les niveaux. Le Canada avait aussi présenté la Coupe du monde féminine U20 en 2014, la Coupe du monde masculine U20 en 2007 et la Coupe du monde masculine U16 en 1997 (maintenant un tournoi U17).

La CONCACAF a présenté la Coupe du monde en 1970 (Mexique), 1986 (Mexique) et 1994 (États-Unis).

Quand nous serons arrivés en 2026, 32 ans et sept Coupes du monde auront eu lieu depuis 1994 et le tournoi présenté aux États-Unis. L'Europe (3), l'Asie (2), l'Afrique (1) et l'Amérique du Sud (1) auront eu leur tour et la CONCACAF soutient être due pour accueillir le tournoi.

Il est évident qu'une candidature conjointe offrira des ressources plus importantes pour la présentation du tournoi.

La FIFA devrait confirmer le processus de candidatures à quatre étapes lors d'un congrès le 11 mai au Bahreïn.

L'hôte de la Coupe du monde de 2026 devrait être choisi en mai 2020.

Le Canada s'est qualifié une seule fois pour la Coupe du monde masculine, en 1986.

