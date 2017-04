L'acteur d'origine autrichienne Billy Wilder en compagnie de l'actrice et sex-symbol ultime, Marilyn Monroe, sur le plateau de tournage du film Sept ans de réflexion, sur la 52e Rue, à New York, pour la plus célèbre scène de l'Histoire du cinéma, lorsqu'une brise en provenance du métro fait voler la robe de Marylin. Tout le monde se souvient de la robe, mais les souliers ne sont pas mal non plus!