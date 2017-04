Marche à suivre pour rembourser son RAP

ADVERTISEMENT

Le régime d’accession à la propriété (RAP) vous permet d’utiliser l’argent accumulé dans votre REER pour acheter une première propriété. C’est un peu comme si vous vous prêtiez temporairement à vous-même l’argent de votre REER! Toutefois, le principe du REER étant d’économiser de l’argent pour vos vieux jours, il vous faudra rembourser l’argent que vous vous «empruntez». Pour vous aider à économiser, voici quelques conseils.

Tout d’abord, la loi fédérale de l’impôt sur le revenu stipule que vous devez rembourser votre RAP dans une période maximale de 15 ans à partir du premier remboursement. Pour vous laisser le temps de souffler un peu, le premier remboursement devra être effectué seulement à partir de la deuxième année qui suit celle du retrait. Alors, inutile de vouloir accélérer le processus puisque vous profitez de deux ans sans frais ou intérêt.

Et puisqu’on parle de profiter, très peu de gens savent qu’il est possible de rembourser un REER «rappé» dans une autre institution financière dans votre REER au Fonds de solidarité FTQ, et ainsi récupérer 30 % de votre remboursement! Ainsi, si vous avez «rappé» 10 000 $ dans une autre institution financière et que vous décidez de rembourser ce montant dans votre REER au Fonds, vous recevrez au total 3 000 $ en crédit d’impôt*. Tout cela est possible grâce à la mission unique du Fonds : investir dans les entreprises d’ici et contribuer à créer et maintenir des emplois chez nous. En investissant dans un REER au Fonds, vous posez un geste solidaire, geste récompensé par 30 % d’économies d’impôt de plus, ce qui est propre au Fonds de solidarité FTQ.

Pour vous permettre de suivre l’évolution de vos remboursements, l’Agence du revenu du Canada indiquera, à même votre avis de cotisation qui vous est envoyé chaque année, le montant de vos retraits RAP et les remboursements minimums que vous devrez effectuer pour l’année qui vient.

Enfin, pour connaître les autres modalités et les avantages du remboursement du RAP au Fonds, jetez un coup d’œil au dossier détaillé à ce sujet.

* Les crédits d’impôt accordés aux actionnaires du Fonds de solidarité FTQ sont de 15 % au provincial (Québec) et de 15 % au fédéral. Ils sont limités à 1500 $ par année fiscale, ce qui correspond à l’achat d’actions du Fonds d’un montant de 5000 $.