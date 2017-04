Le Lightning bat le Canadien et rêve aux séries

ADVERTISEMENT

Le 22 janvier, le Lightning de Tampa Bay croupissait au 16e et dernier rang de l'Association de l'Est. Grâce à son gain de 4-2 contre le Canadien vendredi soir, au Centre Bell, il s'est approché à un petit point d'une place en séries éliminatoires.

Un texte d'Alexandre Gascon

La motivation du Lightning pour ce duel, soit survivre, était des plus évidentes. Chez le Tricolore, assuré du titre de la Division atlantique et d'une confrontation de premier tour contre les Rangers de New York, on la cherchait.

Ç'a paru en début de match quand l'équipe de la Floride est sortie des blocs à pleine vapeur et que le Canadien peinait à contenir les assauts de Nikita Kucherov et sa bande.

Les Québécois Yanni Gourde (deux fois) et Alex Killorn, ainsi que Kucherov ont inscrit les quatre filets du Lightning, tandis que Dwight King et Artturi Lehkonen ont assuré la réplique du Canadien. Il s'agissait du premier but dans l'uniforme tricolore de King.

Tampa Bay n'a plus aucune marge de manoeuvre pour décrocher la dernière place qui donne accès au tournoi printanier. L'équipe floridienne doit absolument remporter son dernier match et espérer deux défaites des Maple Leafs en temps réglementaire.

Il faudra en plus que les Islanders de New York échappent au moins un point lors de leurs deux derniers affrontements pour que le Lightning se faufile.

Après les buts de Gourde, son 5e en 19 matchs dans la Ligue nationale de hockey, et celui de Kucherov qui faisait 2-0 à 10 secondes de la fin du premier engagement, King a resserré l'écart au deuxième vingt.

Killorn a ensuite redonné une avance de deux buts aux siens avec sa 19e réussite de la campagne.

Carey Price a affronté lancers et le CH en a dirigé sur la cage d'Andrei Vasilevskiy

Abonnez-vous à notre page sur Facebook

Suivez-nous sur Twitter