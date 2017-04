ADVERTISEMENT

Il y a un hôtel recommandé pour les gens qui apportent toujours des livres en voyage. Litera Lehman Hotel à Obidos, au Portugal, est le paradis des lecteurs.

Le directeur de l'hôtel a déclaré au Huffington Post que 50 000 livres au total se retrouvent un peu partout dans l'hôtel. Certains livres peuvent même être achetés, alors que les autres peuvent être empruntés durant le séjour.

Le bâtiment de l'hôtel était un monastère en 1965 et a été complètement rénové. Un magnifique salon a été aménagé au centre de la pièce principale qui sert de bibliothèque.

The Literary Lehman Hotel se trouve dans le quartier historique de la ville d'Obidos, qui existe depuis plus de 700 ans. À Obidos, une nouvelle librairie a été récemment ouverte et un festival littéraire a lieu chaque année, ce qui en fait une destination de choix pour les amateurs de livres.

On retrouve à l'hôtel autant de vieux livres de collection que de livres de fiction, de livres à succès ou livres de cuisine.

Vous pouvez lire en prenant un verre au bar de l'hôtel, dans la cave à vin ou dans le confort de votre chambre.

L'hébergement commence à 90 $ par nuit (environ 10 000 yens).

