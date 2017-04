ADVERTISEMENT

Savourer un bon café, c’est bien, mais le savourer dans un endroit magnifique propice au travail d’équipe, c’est mieux. Et le plus bel endroit pour le faire se trouve… à Montréal!

Le Crew Collective & Café situé dans le Vieux-Port de la métropole vient d’être nommé dans le top 5 des plus beaux espaces de co-travail (communément appelé coworking) sur la planète par le prestigieux magazine Forbes.

Établi dans l’ancienne Banque Royale de Montréal construite dans les années 1920 dans un espace de quelque 12 000 pieds carrés aux plafonds de 50 pied de haut, le Crew Collective est effectivement à couper le souffle, comme en témoignent d’ailleurs les photos que vous pouvez voir ci-dessous.

Du marbre, des touches de bronze, des chandeliers… Ça respire la richesse, le succès.

Et tout en sirotant un café, en croquant dans une petite douceur, il est possible de louer des salles de travail vitrées pour un peu plus d’intimité entre collègues. Quelques petits plats y sont également servis si jamais vous ne voulez plus partir.

C’est l’architecte Henri Cleinge qui a repensé l’espace afin qu’il y ait une cohésion entre tous les éléments.

Même le studio de télévision ABC a été séduit par l’édifice. Quelques scènes de la série Quantico, qui met en vedette la belle Priyanka Chopra, y ont été tournées.

