10 chasses aux cocos de Pâques à découvrir en famille partout au Québec

ADVERTISEMENT

La tradition du lapin apportant les œufs de Pâques a été ressuscitée ces dernières années par l’engouement commercial entourant cette fête. Aujourd’hui, la chasse aux cocos est assurément l’activité familiale la plus courue durant le congé pascal, après le brunch dominical, il va sans dire! Où chercher et trouver les fameux œufs de Pâques ? Voici 10 chasses aux œufs à découvrir un peu partout au Québec!

Close  Des courses aux oeufs de Pâques 2017 sur  

Ci-dessous.

Quand on parle de course aux cocos, la Corporation des loisirs Duberger-Les Saules prend l’expression au pied de la lettre! Samedi le 15 avril, enfilez vos espadrilles et venez courir en famille! En collaboration avec MEC, le Défi des Cocos est la première course de la saison. L’événement convivial propose des parcours chronométrés de 1, 2, 5 et 10 km. Coût : 15 $ www.loisirsdubergerlessaules.com

Encore cette année, le quartier Petit Champlain célébrera Pâques en grand. Le 16 avril, plus de 3 000 œufs en chocolat seront dissimulés dans les environs et jusqu’à la Place Royale et au parc de la Cetière. Soyez prêts : la chasse débute à 13h. Des comédiens costumés, un dompteur de lapins et un jeu Cherche et trouve géant divertiront aussi petits et grands. L’activité est gratuite. www.quartierpetitchamplain.com

Y a-t-il des œufs cachés au sommet d’une montagne de ski ? Bien sûr! La mascotte Igor invite les enfants à trouver les cocos de Pâques le 16 avril à 13h au chalet du sommet du Massif de Charlevoix. Une chasse aux œufs en ski, c’est encore plus amusant! www.lemassif.com

Ci-dessous.

Le dimanche de Pâques, les familles d’Outremont se réuniront au Parc Beaubien pour la 4e édition de la chasse aux cocos. Ce rendez-vous familial traditionnel permet aux enfants du quartier de cueillir plus de 3500 œufs en chocolat cachés dans le parc, en plus de réaliser des bricolages et coloriages. L’activité est gratuite, mais réservation requise. outremontenfamille.org

Selon vous, quel animal du Zoo Ecomuseum cache les œufs de Pâques? Le lynx, le renard ou la tortue? Cette populaire activité revient cette année, les 15 et 16 avril, pour enchanter petits et grands et leur faire découvrir les animaux du zoo. N’oubliez pas de venir faire un câlin au véritable lapin de Pâques! Aucun enfant ne repartira du zoo les mains vides, assurent les zoologistes. Coût : entre 9,75 $ et 16,75 $ www.zooecomuseum.ca

Les 14 et 15 avril, de 9h à 17h, les enfants de 3 à 12 ans de la rive-sud, de Montréal et des environs sont conviés à la chasse aux œufs de Pâques de la Place Longueuil, au profit d’Opération Enfant Soleil. Quelque 100 000 œufs en chocolat seront cachés dans un décor conçu sur mesure, en plus de la zone d’activités avec maquillage, ballons et barbe à papa. L’an dernier, près de 1 800 enfants avaient participé à l’événement qui a permis d’amasser 25 000 $ pour Opération Enfant Soleil Coût : 5 $ www.placelongueuil.com



Un dernier week-end de ski en vue ? Profitez-en en famille à Tremblant, dont le village piétonnier s’animera durant le congé pascal. Le 16 avril, dès 11h, une chasse aux trésors fera assurément courir les petits, à la recherche des cocos de Pâques. Ils pourront également visiter la fermette et se faire maquiller. www.tremblant.ca

Le 15 avril, de 9h à 16h, les enfants de 4 à 10 ans et les grands qui les accompagnent sont conviés au centre-ville de Trois-Rivières pour une chasse aux œufs hors de l'ordinaire, peuplée de personnages loufoques. Le thème : la route du chocolat! Le parcours empruntera les rues du vieux Trois-Rivières : du Musée québécois de culture populaire à celle des Ursulines. Coût : 10$ lepointdevente.com

Pour une deuxième année, le musée régional La Pulperie de Chicoutimi présente une chasse aux œufs dans ses salles d’exposition, le samedi 15 avril. Après l’activité, une dégustation de poules en chocolat et un atelier de bricolage pour les artistes en herbe poursuivront la thématique. Entrée gratuite mais réservation requise. www.pulperie.com

Situé à La Prairie, le Musée d’archéologie de Roussillon invite les enfants de 3 à 10 ans à jeter un regard différent sur la collection du musée tout en cherchant les cocos de Pâques. L’activité se déroule les 14, 15 et 16 avril, à 10h, 13h et 15h. Entrée : 6 $ par adulte ou 15 $ par famille. Réservation obligatoire. www.archeoroussillon.ca  Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée

À Québec et les environs :



Le quartier Petit Champlain s’anime

Encore cette année, le quartier Petit Champlain célébrera Pâques en grand. Le 16 avril, plus de 3 000 œufs en chocolat seront dissimulés dans les environs et jusqu’à la Place Royale et au parc de la Cetière. Soyez prêts : la chasse débute à 13h. Des comédiens costumés, un dompteur de lapins et un jeu Cherche et trouve géant divertiront aussi petits et grands. L’activité est gratuite.

www.quartierpetitchamplain.com





Le Défi des cocos

Quand on parle de course aux cocos, la Corporation des loisirs Duberger-Les Saules prend l’expression au pied de la lettre! Samedi le 15 avril, enfilez vos espadrilles et venez courir en famille! En collaboration avec MEC, le Défi des Cocos est la première course de la saison. L’événement convivial propose des parcours chronométrés de 1, 2, 5 et 10 km. Coût : 15 $

www.loisirsdubergerlessaules.com

Au sommet du Massif de Charlevoix



Y a-t-il des œufs cachés au sommet d’une montagne de ski ? Bien sûr! La mascotte Igor invite les enfants à trouver les cocos de Pâques le 16 avril à 13h au chalet du sommet du Massif de Charlevoix. Une chasse aux œufs en ski, c’est encore plus amusant!

www.lemassif.com



À Montréal et les environs :

À Longueuil, pour Opération Enfant Soleil



Les 14 et 15 avril, de 9h à 17h, les enfants de 3 à 12 ans de la rive-sud, de Montréal et des environs sont conviés à la chasse aux œufs de Pâques de la Place Longueuil, au profit d’Opération Enfant Soleil. Quelque 100 000 œufs en chocolat seront cachés dans un décor conçu sur mesure, en plus de la zone d’activités avec maquillage, ballons et barbe à papa. L’an dernier, près de 1 800 enfants avaient participé à l’événement qui a permis d’amasser 25 000 $ pour Opération Enfant Soleil Coût : 5 $

www.placelongueuil.com



Pâques au Zoo Ecomuseum

Selon vous, quel animal du Zoo Ecomuseum cache les œufs de Pâques? Le lynx, le renard ou la tortue? Cette populaire activité revient cette année, les 15 et 16 avril, pour enchanter petits et grands et leur faire découvrir les animaux du zoo. N’oubliez pas de venir faire un câlin au véritable lapin de Pâques! Aucun enfant ne repartira du zoo les mains vides, assurent les zoologistes. Coût : entre 9,75 $ et 16,75 $

www.zooecomuseum.ca



Journée familiale à Outremont

Le dimanche de Pâques, les familles d’Outremont se réuniront au Parc Beaubien pour la 4e édition de la chasse aux cocos. Ce rendez-vous familial traditionnel permet aux enfants du quartier de cueillir plus de 3500 œufs en chocolat cachés dans le parc, en plus de réaliser des bricolages et coloriages. L’activité est gratuite, mais réservation requise.

outremontenfamille.org



Ailleurs au Québec :

Des cocos et une fermette à Tremblant

Un dernier week-end de ski en vue ? Profitez-en en famille à Tremblant, dont le village piétonnier s’animera durant le congé pascal. Le 16 avril, dès 11h, une chasse aux trésors fera assurément courir les petits, à la recherche des cocos de Pâques. Ils pourront également visiter la fermette et se faire maquiller.

www.tremblant.ca



Une chasse archéologique à La Prairie

Situé à La Prairie, le Musée d’archéologie de Roussillon invite les enfants de 3 à 10 ans à jeter un regard différent sur la collection du musée tout en cherchant les cocos de Pâques. L’activité se déroule les 14, 15 et 16 avril, à 10h, 13h et 15h. Entrée : 6 $ par adulte ou 15 $ par famille. Réservation obligatoire.

www.archeoroussillon.ca



La route du chocolat à Trois-Rivières

Le 15 avril, de 9h à 16h, les enfants de 4 à 10 ans et les grands qui les accompagnent sont conviés au centre-ville de Trois-Rivières pour une chasse aux œufs hors de l'ordinaire, peuplée de personnages loufoques. Le thème : la route du chocolat! Le parcours empruntera les rues du vieux Trois-Rivières : du Musée québécois de culture populaire à celle des Ursulines. Coût : 10$

lepointdevente.com



À La Pulperie de Chicoutimi

Pour une deuxième année, le musée régional La Pulperie de Chicoutimi présente une chasse aux œufs dans ses salles d’exposition, le samedi 15 avril. Après l’activité, une dégustation de poules en chocolat et un atelier de bricolage pour les artistes en herbe poursuivront la thématique. Entrée gratuite mais réservation requise.

www.pulperie.com