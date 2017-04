ADVERTISEMENT

Un véhicule, décrit par les médias suédois comme une camionnette, a renversé des passants en plein centre de Stockholm, blessant plusieurs personnes, a indiqué la police suédoise dans un communiqué.

L'incident, sur lequel la police n'a pas donné plus de détails dans l'immédiat, s'est produit peu avant 13h00 GMT à proximité d'un grand magasin, au croisement d'une grande artère et de la rue piétonne la plus fréquentée de la capitale.

Plus de détails suivront.

Abonnez-vous à notre page sur Facebook

Suivez-nous sur Twitter