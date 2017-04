C'est quoi ce nouveau bouton «Hello» sur Facebook?

ADVERTISEMENT

Mais qu'est-ce que c'est que ce nouveau bouton sur les profils des utilisateurs de Facebook... Nos collègues du HuffPost France ont remarqué la dernière nouveauté de Facebook: un bouton "Hello", ajouté en haut de tous les profils.

Le bouton se situe juste à côté de "Ajouter" chez les utilisateurs qui ne font pas encore partie de vos amis, et à proximité de "déjà abonné" pour vos contacts. Sur l'appli, le bouton s'appelle "Bonjour" pour les utilisateurs français.









Si vous pressez ce bouton, la personne concernée recevra une notification "Jean-Michel Michel vous a fait Hello". Elle pourra alors vous décider de dire "bonjour" à son tour (ou non) et si c'est le cas, libre à vous d'engager la conversation. Attention, l'outil est capricieux et la finalité encore floue.

Ce bouton rappelle à beaucoup le "poke" apparu sur Facebook en 2005. Le poke (qui existe toujours) ne veut rien dire et n'a jamais voulu rien dire. En anglais, "poke" peut vouloir dire "coucou" comme "coucher". Et Facebook a laissé les utilisateurs s'amuser de cette ambiguïté. "On pensait que ça serait marrant de créer une appli qui n'aurait pas de vraie finalité et de voir ce qui se passerait. Alors débrouillez-vous, vous n'aurez pas d'explication de notre part", avait esquivé Mark Zuckerberg. Le poke était très vite devenue une option pour flirter, un préliminaire virtuel.

Le "Hello" pourrait prendre ce chemin. Mais Facebook n'a pas communiqué du tout sur ce nouveau bouton.

