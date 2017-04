Vladimir Poutine a maintenant un restaurant qui porte son nom à Montréal (PHOTOS)

ADVERTISEMENT

Le restaurant Vladimir Poutine a ouvert ses portes il y a quelques jours à peine au 1234 de la Montagne à Montréal. À la tête de ce nouvel établissement, on retrouve Annie Clavette et son conjoint - propriétaires du restaurant Le Gras Dur et du camion de rue Das Food Truck - et le populaire DJ MC Mario.

L’endroit petit mais chaleureux occupe une partie du rez-de-chaussée de l'édifice Le Cinq Montréal, bien connu pour ses salles privées où sont organisés régulièrement des évènements spéciaux. Le vitrail d’église au fond de la salle à manger et les détails architecturaux de cet édifice datant de 1874 ajoutent beaucoup de personnalité et un caractère unique au restaurant. L’éclairage tamisé apporte une ambiance lounge très confortable. On sent que les clients passeront de bonnes soirées ici!

Le menu est éclaté et rigolo avec ses plats inspirés par des hommes politiques du monde entier. On y trouve bien sûr de la poutine proposée en huit versions différentes. La fameuse Vladimir avec viande fumée et des betteraves confites pour une petite touche russe. La Napoléon avec du foie gras trois façons et la Fidel avec bisque de homard, crevettes et pétoncles.

Côté hamburgers, on vous sert le burger Trump (deux galettes de bœuf, rondelles d’oignon, fromage et bacon) Chavez (Schnitzel d’aubergine, mayo tomatée, mozzarella et laitue) et De Gaule (galette de bœuf, ragoût de champignons, fromage Oka et foie gras) pour ne nommer que ceux-là.

Le restaurant sera également ouvert pour le lunch ce qui risque de plaire aux travailleurs du centre-ville. Le menu midi (servi entre 11h et 15h) est court, mais efficace avec des propositions plus santé comme des salades et de fameux bols poké.

Voici quelques photos de la soirée d'ouverture officielle qui a eu lieu le 5 avril 2017.