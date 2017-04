ADVERTISEMENT

Envie de traîner un Justin Trudeau aux yeux vides et au sourire inquiétant partout où vous allez? C'est maintenant possible, grâce à la nouvelle figurine de collection de The Bradford Exchange à l'effigie du premier ministre canadien.

La poupée de près de 40 cm de hauteur parle, se tient debout... et peut être pliée dans toutes les positions. Mauvaise nouvelle pour les acheteurs francophones, il semblerait que la figurine ne parle qu'en anglais.

Alors si l'envie vous prend, à toute heure de la journée, d'entendre la douce voix de l'homme politique et adepte des selfies, vous savez quoi faire! «Canada is a country strong not in spite of our differences but because of them» (le Canada est un pays fort non pas en dépit de ses différences, mais grâce à celles-ci), peut, entre autres, dire la poupée.

Attention, prévient le fabricant. Il ne s'agit pas d'un jouet, mais d'une pièce de collection raffinée qui n'est «pas destinée aux enfants de moins de 14 ans». C'est du sérieux.

Alors si vous ne pouvez pas résister à ce regard, la figurine peut être à vous pour 129,99 $ ou bien trois paiements faciles de 43,33 $. Mais vous devrez peut-être attendre.

Un représentant du service à la clientèle a déclaré au Toronto Star que les poupées, en vente depuis février, ne seront sûrement pas livrées avant la fin de l'été.