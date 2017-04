Le suspect qui aurait tué trois femmes dans la nuit de mercredi à jeudi au Centre-de-la-Mauricie a manifesté beaucoup de colère dans un très long message publié sur Facebook quelques jours avant le drame. L'homme de 51 ans semblait en vouloir à son père et à sa belle-soeur ainsi qu' à l'ensemble de la société.

Un texte de Marie-Pier Bouchard

Dans ce texte publié le 30 mars dernier, le suspect a tenu des propos très durs à l’endroit de son père qui selon lui, n’aurait pas accepté son choix de vivre sans emploi et sans aide sociale depuis trois ans.

«Mon père est passé ici et il ne m’a même pas regardé ou offert 5 $ pour m'aider sachant très bien que demain on me jette à la rue comme un sale indésirable pour faire de la place à la visite et aux amis qui viennent passer une semaine chez ma belle-sœur où je suis chambreur.» - Extrait d'un texte du suspect publié sur Facebook le 30 mars

Des sources confiaient d’ailleurs à Radio-Canada, quelques heures après le drame, que parmi les victimes, il y avait la belle-sœur du présumé meurtrier qui l’hébergeait depuis plusieurs mois dans une résidence de Shawinigan, plus précisément dans le secteur Saint-Gérard-des-Laurentides.

Toujours selon nos informations, les deux autres victimes seraient la cousine de la belle-sœur en question ainsi que la belle-mère du suspect.

«Je trouve cela vraiment répugnant de voir ses ingrats faire passer leurs amis avant la famille […] j'aurais aimé qu’elle respecte la volonté de mon frère décédé à 52 ans en décembre dernier et me garder jusqu’à l'été, mais non, on me jette a la rue comme un malpropre.» - Extrait d'un texte du suspect publié sur Facebook le 30 mars