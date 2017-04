ADVERTISEMENT

La communauté internationale doit s'impliquer encore plus pour enquêter sur les récents bombardements à l'arme chimique en Syrie, a déclaré le premier ministre canadien Justin Trudeau, jeudi.

De passage à New York, où il participe à une série d'événements reliés au Women in the World Summit, un sommet annuel qui porte sur les enjeux touchant les femmes, M. Trudeau a condamné l'attaque aux armes chimiques qui a tué au moins 86 personnes, dont des enfants, en Syrie.

Interviewé par l'auteure et journaliste Tina Brown, le premier ministre s'est dit "bouleversé et horrifié par les terribles images et l'emploi d'armes chimiques en Syrie".

Il a ajouté que le gouvernement canadien condamnait "évidemment et clairement" l'attaque. Il souhaite une plus grande implication de la communauté internationale pour découvrir ce qui s'est réellement déroulé.

M. Trudeau a commencé la journée en rencontrant la présidente-directrice générale de YouTube, Susan Wojcicki, ainsi que le nouveau secrétaire général des Nations unies, António Guterres. Il devait aussi participer à trois panels, avant de terminer la journée avec une conférence de presse.

Il s'agit de la quatrième visite de Justin Trudeau en territoire américain en 2017.

Le premier ministre canadien a récemment visité la Maison-Blanche, participé à une conférence sur l'énergie à Houston et assisté à la comédie musicale "Come From Away" en compagnie d'Ivanka Trump, la fille du président Trump.

Justin Trudeau s'est réjoui de pouvoir discuter d'innovations pour les entreprises avec la dirigeante de YouTube. Ils ont aussi abordé la création d'un plus grand marché international pour les concepteurs de contenu canadiens.

"Il y a une panoplie de choses à discuter, mais je suis principalement ici pour parler des façons d'intégrer encore plus de femmes sur le marché du travail et s'assurer de réduire les barrières pour que chacun puisse contribuer", a dit M. Trudeau lors de la rencontre.

Susan Wojcicki s'est dite ravie de pouvoir aborder la question de la création de contenu, mais surtout de pouvoir parler de la place des femmes dans le monde de la technologie.

"Nous n'avons pas assez de femmes dans l'industrie de la technologie. Je perçois cela comme un enjeu de société", a-t-elle ajouté.