Des préposés aux bénéficiaires formés en 5 semaines

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale lance une formation accélérée pour contrer la pénurie de préposés aux bénéficiaires dans ses 30 centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD.) Les candidats intéressés pourront obtenir un poste au terme d'un programme intensif de 5 semaines. L'obligation de détenir un diplôme d'études professionnelles (DEP) et de compléter la formation régulière de 25 semaines est « temporairement » levée.

Un texte de Olivier Lemieux

« C’est certain que c’est différent, admet Marleen Cameron, chef du recrutement et de la sélection au Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale. Ce ne sont pas les mêmes compétences qui sont acquises en l’espace de 5 semaines. »

La formation accélérée est composée de deux semaines de cours théoriques et de 3 semaines de jumelage avec un employé sur un lieu de travail.

Les futurs préposés ne seront pas laissés à eux-mêmes, assure la gestionnaire, et n’auront pas à exécuter des tâches qui excèdent leurs compétences.

«Les besoins criants nous obligent à prendre ces mesures-là, mais les patients ne seront pas en danger. Leur sécurité sera assurée.» - Marleen Cameron, chef du recrutement et de la sélection au CIUSSS de la Capitale-Nationale

« Il va y avoir de la formation continue qui va se donner. On va les accompagner tout au long de leur première année de travail », précise Marleen Cameron.

Selon la direction du CIUSSS, jusqu’à 300 préposés aux bénéficiaires doivent être recrutés dans la région avant l’été, afin de combler les départs à la retraite et assurer le remplacement des employés durant les vacances.

Comme le réseau de la santé s’arrache déjà les diplômés des écoles professionnelles, la formation accélérée des préposés serait devenue une nécessité.

Vingt-cinq candidats doivent terminer leur formation de 5 semaines au mois de mai. Le CIUSSS espère qu’au moins 65 candidats s’inscriront au programme accéléré l’automne prochain.

Le CIUSSS dit vouloir offrir éventuellement à ses préposés la possibilité de s'inscrire à un programme d'alternance travail-études afin d'obtenir un DEP en bonne et due forme.

« C'est vraiment une formation très complète le DEP. Notre objectif, c'est d'aller vers ça parce que ça nous donne des préposés qui ont le profil recherché », dit Marleen Cameron.

Une supervision adéquate?

Le Conseil pour la protection des malades ne cache pas son inquiétude. Selon son président, Paul Brunet, l’intention du CIUSSS n’est pas mauvaise, mais risque de se buter à la réalité du terrain.

«Ça va déjà très vite et ce n’est pas long qu’on est assigné à des cas très lourds.»

— Paul Brunet

Dans un contexte où le personnel est souvent débordé, Paul Brunet se questionne sur la qualité de l’encadrement qui sera réservé aux nouvelles recrues qui n’ont pas obtenu un DEP.

«Tout est en place pour que des drames continuent à survenir, dit-il. On a déjà des gros problèmes de supervision du personnel.»

Meilleures conditions de travail demandées

La Confédération des syndicats nationaux (CSN) a été consultée par le CIUSSS de la Capitale-Nationale lors de la mise sur pied de la formation accélérée. La présidente du Conseil centrale de Québec–Chaudière-Appalaches, Ann Gingras, n’est pas très emballée à l’idée de voir des préposés aux bénéficiaires moins bien formés intégrés le réseau de la santé.

Elle reconnaît cependant l’ampleur de la pénurie de personnel qui frappe les établissements. « Est-ce qu’on aurait pu faire autrement? Je ne sais pas, admet-elle. J’ose espérer qu’on va suivre la situation étroitement. »

Selon elle, il est urgent que le CIUSSS améliore les conditions de travail du personnel. Des horaires plus flexibles et la fin du temps supplémentaire obligatoire pourraient favoriser un meilleur engagement des employés.

« Ça aussi c’est le défi. De faire en sorte que les gens aient le goût de poursuivre », conclut Ann Gingras.

Voir aussi:

Close  Quelques controverses dans les CHSLD sur  

Une préposée aux bénéficiaires a semé l'indignation sur les réseaux sociaux en dénonçant les «nouvelles procédures» pour le remplacement des culottes d'incontinence des patients dans un CHSLD de Sherbrooke. Lire la suite de l’histoire ici.

Le nombre d'infirmières présentes au même moment dans les Centres hospitaliers de soins de longue durée, qui accueillent en général des personnes très âgées et des handicapés, peut varier beaucoup d'un établissement à l'autre, risquant ainsi de mettre en péril la santé des patients. Une coroner avait indiqué qu'au CHSLD Saint-Augustin, à Beauport, près de Québec, une infirmière avait la responsabilité de 175 patients, quand l'un d'eux a rendu l'âme. Le ministre Barrette a promis qu'il interviendrait. Voir la suite de l'histoire ici.

Selon les données de la Fédération professionnelle des préposés aux bénéficiaires du Québec (FPBQ), 173 cas de vols et de fraudes ont été rapportés en 2015, soit une augmentation de 123 % par rapport aux chiffres de 2014. Lire la suite de l'histoire ici.

Le gouvernement provincial a dit en 2016 qu'il endossait l'usage de patates en poudre dans les repas servis en CHSLD, ce qui en avait indigné plus d'un. Quelques jours plus tard, des membres du personnel des établissements de santé de l'Est du Québec confirmaient que les repas servis aux patients étaient de «piètre qualité». Voyez quelques exemples ici. Le ministre de la Santé Gaétan Barrette a depuis proposé un nouveau menu.

Un regroupement d'organismes a accusé le gouvernement du Québec à la fin de 2015 de procéder en douce à la privatisation d'une part importante des soins de longue durée aux aînés et d'en affaiblir les normes en permettant aux résidences privées pour aînés d'offrir des soins plus poussés tout en échappant à l'encadrement requis. Lire la suite de l'histoire ici.

Dans certains CHSLD, des préposés offraient aux aînés de payer pour obtenir un bain supplémentaire. Le tout, en dehors des heures régulières et réglé au noir. Lire la suite de l'histoire ici.

Lavée à la débarbouillette depuis son arrivée dans un centre d'hébergement de soins longue durée, Rita Couturier n'avait pas pris de ain pendant neuf mois jusqu'a moment où ses filles se sont plaintes. Lire la suite de l'histoire ici.  Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée

