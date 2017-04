Le Musée McCord propose une expo sur le caricaturiste Aislin

ADVERTISEMENT

Du 7 avril au 13 août, le Musée McCord présente une rétrospective sur un demi-siècle de travail du caricaturiste Aislin. L’expo réunit une cinquantaine de dessins du journaliste politique au quotidien The Gazette, considéré par ses pairs comme l’un des caricaturistes les plus influents au Canada anglais.



Tirée des collections du Musée McCord, la rétrospective Aislin: 50 années de caricatures sera l’occasion de suivre l’histoire politique du Québec, de Montréal et du Canada – entre 1967 et 2017 – à travers l’évolution du style du satiriste à la barbe blanche.



Divisée en cinq espaces thématiques, l’expo revient sur un certain nombre d’événements marquants comme la crise d’Oka ou l’élection du Parti québécois en 1976 avec le fameux dessin de René Levesque déclarant «O.K. everybody take a valium» («O.K. tout le monde, prenez du valium»).



Sous les coups de crayon drôles et parfois cruels de Aislin, les travers de nos politiciens sont révélés avec une précision inégalée. L’homme de 74 ans aura aussi posé son regard sur d’autres personnalités. La caricature de 1969 du regretté Leonard Cohen montre tout le talent d’un journaliste qui continue d’œuvrer au sein du grand journal anglophone.

