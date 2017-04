Enquête sur le vol d'une tour téléphonique de 20 mètres de haut

ADVERTISEMENT

Une antenne-relais de 20 mètres de haut, soit l'équivalent de six étages, a été dérobée au Canada par un ou plusieurs suspects qui ont ensuite pris la fuite en voiture, a annoncé jeudi la police fédérale.

La tour a été "mise en pièces et chargée" dans un véhicule utilitaire qui a ensuite pris la fuite près de la communauté rurale de Egg Lake, dans le Manitoba, selon un communiqué de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), qui a ouvert une enquête.

"Il faut certaines compétences pour voler un tel objet", a concédé le caporal Robert Daisley, qui s'est dit "surpris" de ce vol inhabituel survenu le 2 avril.

La tour servait d'amplificateur de signal pour les téléphones mobiles et pour l'accès internet d'un établissement scolaire de cette région isolée à 700 kilomètres au nord de Winnipeg, et aurait une valeur de 5.000 dollars canadiens (3.500 euros). Il faudrait "plus 3.000 dollars de main d’œuvre pour la remplacer", selon l'officier de la GRC.

La police soupçonne que le voleur veuille utiliser l'antenne-relais pour "avoir un accès à internet ou à un réseau de téléphone mobile" dans un endroit isolé. Le coupable s'expose à une peine maximale de 10 ans de prison, a indiqué Mr. Daisley.

Un appel à témoin a été lancé pour quiconque aurait aperçu "un véhicule transportant une partie de la tour".

