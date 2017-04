Changements climatiques et avortement: des thèmes que Bernier veut éviter

Le Parti conservateur du Canada se cherche un nouveau chef qui prendra la place de Rona Ambrose à la tête du parti. Voyez qui se présente dans notre galerie photos.

Maxime Bernier s'est officiellement lancé dans la course à la direction du Parti conservateur en avril 2016 pour défendre la liberté économique et les plus petits gouvernements. Le conservateur a été ministre de l’Industrie, des Affaires étrangères et ministre d’État de la Petite entreprise, du Tourisme et de l’Agriculture au sein du gouvernement Harper.

L'ancienne ministre conservatrice a annoncé le 2 novembre 2016 qu'elle se lançait dans la course à la direction de son parti par le biais d'une vidéo sur les réseaux sociaux. Lisa Raitt, originaire du Cap Breton en Nouvelle-Écosse, a été élue pour la première fois en 2008 aux Communes. Elle a depuis occupé les postes de ministre des Ressources naturelles, ministre du Travail et ministre des Transports. Après la défaite des conservateurs, en 2015, elle est devenue porte-parole de l’opposition en matière de Finances. Mais elle a récemment quitté son rôle pour se pencher sur la course à la direction.

Steven Blaney, élu sous la bannière conservatrice pour la première fois en 2006, a annoncé qu'il se présentait comme candidat à la fin du mois d'octobre 2016. En 2011, il a dirigé le ministère des Anciens combattants, avant d'être nommé ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en 2013. Après l'élection, il occupait le poste de porte-parole en matière de Services publics et d'approvisionnement. Il a renoncé à son rôle pour se consacrer à la course à la direction.

Le député ontarien, qui a été ministre des Anciens Combattants dans le précédent gouvernement conservateur, s'est lancé dans la course à la mi-octobre 2016. Un avocat et ancien officier de l'aviation canadienne, il a été élu pour représenter la circonscription fédérale de Durham lors de l'élection complémentaire de 2012.

Scheer, un député de la Saskatchewan qui a été président de la Chambre de 2011 à 2015, a annoncé fin septembre 2016 qu'il se lançait dans la course. Il est bilingue et peut compter sur le plus grand nombre d'appuis au sein du caucus de son parti.

Depuis qu'elle fait partie de la liste de candidats, la chirurgienne orthopédique pédiatrique mise sur ses politiques d'immigration et l'importance des « valeurs canadiennes », ce qui lui a valu des remontrances de ses collègues. Elle a servi comme ministre du Travail et ministre de la Condition féminine au sein du gouvernement Harper.

Chong est le seul candidat à la direction à appuyer l'idée d'une taxe sur le carbone, une idée qu'il qualifie de « conservatrice ». Le député ontarien a quitté le cabinet Harper en 2006 parce qu'il refusait de reconnaître le Québec comme nation distincte.

Trost s'est lancé dans la course en août 2016. Un social conservateur dans tous les sens du terme, le député de la Saskatchewan s'oppose au mariage gay, à l'avortement et à l'aide médicale à mourir.

Deepak Obhrai, un ancien député réformiste de l'Alberta qui a été élu pour la première fois en 1997, est le doyen du caucus conservateur. Il s'est officiellement lancé dans la course en juillet 2016.

L'ancien ministre conservateur de l'Immigration, qui a perdu son siège aux dernières élections, a ajouté son nom à la longue liste de candidats. Il dit regretter son annonce d'instaurer une ligne d'aide pour dénoncer les «pratiques culturelles barbares» l'automne dernier, aux côtés de son ancienne collègue Kellie Leitch.

L'homme d'affaires et personnalité de la télévision a décidé de briguer la direction du Parti conservateur du Canada en janvier 2017, un jours après le débat en français de Québec. Même s'il ne parle peu ou pas français, il croit être capable de battre le premier ministre Justin Trudeau en 2019.

Saxton était député de la région de Vancouver pendant sept ans avant de perdre son siège en 2015. Il a servi comme secrétaire parlementaire aux Finances et au Conseil du Trésor.

L'homme d'affaires bilingue de Vancouver avait tenté de devenir chef du Parti conservateur en Colombie-Britannique, sans succès. Il a joint la course au fédéral en octobre 2016.