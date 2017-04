Axelle/Bauer-Griffin via Getty Images

C'est officiel, l'union professionnelle entre Céline Dion et Aldo Giampaolo est maintenant histoire du passée.

« J’annonce par la présente la démission d’Aldo Giampaolo de son poste aux Productions CDA (Las Vegas)», a annoncé un communiqué émis par les membres de l’équipe de Céline Dion.

L’homme gérait la carrière de la diva depuis maintenant trois années et a pris la relève suite à la mort de René.

«Aldo a fait partie de mon équipe de management depuis quelques années et il se retire maintenant pour des raisons personnelles et familiales. J’apprécie sincèrement ce qu’il a fait pour ma carrière et je respecte sa décision. Je lui souhaite tout le meilleur pour ses projets futurs. »