Le crooner Barry Manilow fait son «coming out» à 73 ans

Le crooner américain Barry Manilow, âgé de 73 ans, a révélé mercredi son homosexualité, affirmant avoir caché sa relation avec un homme durant quatre décennies afin de ne pas décevoir ses fans.

Connu notamment pour ses tubes Mandy et Copacabana, le chanteur a fait ce coming out deux ans après que les médias avaient révélé son mariage avec son agent Garry Kief.

"Je pensais que (mes fans) seraient déçus s'ils apprenaient que j'étais gay. C'est pour cela que je ne l'ai jamais dit", a raconté l'artiste lors d'un entretien au magazine américain People.

A l'annonce de cette nouvelle, ses fans lui ont manifesté leur soutien.

"Je suis très heureux d'avoir des fans aussi merveilleux qui me soutiennent", a écrit sur Twitter Barry Manilow.

Jeune, il avait été marié peu de temps avec une femme, rencontrée au lycée. Leur relation avait rapidement pris fin en raison de leur jeunesse et non en raison de sa sexualité, a-t-il raconté à People.

C'est en 1978 qu'il a fait la connaissance de Garry Kief, qui était alors producteur à la télévision.

"J'ai su que c'était lui", a expliqué le chanteur. "J'ai eu beaucoup de chance. Je me sentais très seul avant" de le connaître, a-t-il reconnu.

Barry Manilow, de son vrai nom Barry Alan Pincus, avait connu son heure de gloire dans les années 70, avant que les stars de la pop ne parlent ouvertement de leur homosexualité.

Il était revenu sur le devant de la scène en 2006 avec un album de reprises des années 1950, The Greatest Songs of the Fifties.

Au cours des dernières années, il avait produit son propre spectacle à Las Vegas.

Ce mois-ci, il a sorti un nouvel album This Is My Town avec des chansons dédiées à New York, sa ville natale.

