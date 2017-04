ADVERTISEMENT

Ce jeudi 6 avril se déroulait le lancement de la 3e collection de Off The Hook avec les Canadiens de Montréal. Une soirée très stylée à laquelle notre photographe Paméla Lajeunesse était présente.

La griffe montréalaise Off The Hook a dévoilé sa troisième collaboration avec les Canadiens de Montréal. Verdict? La collection est très réussie et fabriquée ici au Canada pour ne rien gâcher!

Au coeur de cette capsule, il y a le Heritage Jacket tout droit venu des années 1950 - et donc magnifiquement vintage - que les entraîneurs portaient. Elle se décline en rouge et en gris.





Pour voir les photos de la soirée dans la galerie ci-dessous

Close  Lancement de la 3e collection de Off The Hook sur  

Ce jeudi 6 avril se déroulait le lancement de la 3e collection de Off The Hook avec les Canadiens de Montréal. Une soirée très stylée à laquelle notre photographe Paméla Lajeunesse était présente.

Ce jeudi 6 avril se déroulait le lancement de la 3e collection de Off The Hook avec les Canadiens de Montréal. Une soirée très stylée à laquelle notre photographe Paméla Lajeunesse était présente.

Ce jeudi 6 avril se déroulait le lancement de la 3e collection de Off The Hook avec les Canadiens de Montréal. Une soirée très stylée à laquelle notre photographe Paméla Lajeunesse était présente.

Ce jeudi 6 avril se déroulait le lancement de la 3e collection de Off The Hook avec les Canadiens de Montréal. Une soirée très stylée à laquelle notre photographe Paméla Lajeunesse était présente.

Ce jeudi 6 avril se déroulait le lancement de la 3e collection de Off The Hook avec les Canadiens de Montréal. Une soirée très stylée à laquelle notre photographe Paméla Lajeunesse était présente.

Ce jeudi 6 avril se déroulait le lancement de la 3e collection de Off The Hook avec les Canadiens de Montréal. Une soirée très stylée à laquelle notre photographe Paméla Lajeunesse était présente.

Ce jeudi 6 avril se déroulait le lancement de la 3e collection de Off The Hook avec les Canadiens de Montréal. Une soirée très stylée à laquelle notre photographe Paméla Lajeunesse était présente.

Ce jeudi 6 avril se déroulait le lancement de la 3e collection de Off The Hook avec les Canadiens de Montréal. Une soirée très stylée à laquelle notre photographe Paméla Lajeunesse était présente.

Ce jeudi 6 avril se déroulait le lancement de la 3e collection de Off The Hook avec les Canadiens de Montréal. Une soirée très stylée à laquelle notre photographe Paméla Lajeunesse était présente.

Ce jeudi 6 avril se déroulait le lancement de la 3e collection de Off The Hook avec les Canadiens de Montréal. Une soirée très stylée à laquelle notre photographe Paméla Lajeunesse était présente.

Ce jeudi 6 avril se déroulait le lancement de la 3e collection de Off The Hook avec les Canadiens de Montréal. Une soirée très stylée à laquelle notre photographe Paméla Lajeunesse était présente.

Ce jeudi 6 avril se déroulait le lancement de la 3e collection de Off The Hook avec les Canadiens de Montréal. Une soirée très stylée à laquelle notre photographe Paméla Lajeunesse était présente.

Ce jeudi 6 avril se déroulait le lancement de la 3e collection de Off The Hook avec les Canadiens de Montréal. Une soirée très stylée à laquelle notre photographe Paméla Lajeunesse était présente.

Ce jeudi 6 avril se déroulait le lancement de la 3e collection de Off The Hook avec les Canadiens de Montréal. Une soirée très stylée à laquelle notre photographe Paméla Lajeunesse était présente.

Ce jeudi 6 avril se déroulait le lancement de la 3e collection de Off The Hook avec les Canadiens de Montréal. Une soirée très stylée à laquelle notre photographe Paméla Lajeunesse était présente.

Ce jeudi 6 avril se déroulait le lancement de la 3e collection de Off The Hook avec les Canadiens de Montréal. Une soirée très stylée à laquelle notre photographe Paméla Lajeunesse était présente.

Ce jeudi 6 avril se déroulait le lancement de la 3e collection de Off The Hook avec les Canadiens de Montréal. Une soirée très stylée à laquelle notre photographe Paméla Lajeunesse était présente.

Ce jeudi 6 avril se déroulait le lancement de la 3e collection de Off The Hook avec les Canadiens de Montréal. Une soirée très stylée à laquelle notre photographe Paméla Lajeunesse était présente.

Ce jeudi 6 avril se déroulait le lancement de la 3e collection de Off The Hook avec les Canadiens de Montréal. Une soirée très stylée à laquelle notre photographe Paméla Lajeunesse était présente.

Ce jeudi 6 avril se déroulait le lancement de la 3e collection de Off The Hook avec les Canadiens de Montréal. Une soirée très stylée à laquelle notre photographe Paméla Lajeunesse était présente.

Ce jeudi 6 avril se déroulait le lancement de la 3e collection de Off The Hook avec les Canadiens de Montréal. Une soirée très stylée à laquelle notre photographe Paméla Lajeunesse était présente.

Ce jeudi 6 avril se déroulait le lancement de la 3e collection de Off The Hook avec les Canadiens de Montréal. Une soirée très stylée à laquelle notre photographe Paméla Lajeunesse était présente.

Ce jeudi 6 avril se déroulait le lancement de la 3e collection de Off The Hook avec les Canadiens de Montréal. Une soirée très stylée à laquelle notre photographe Paméla Lajeunesse était présente.

Ce jeudi 6 avril se déroulait le lancement de la 3e collection de Off The Hook avec les Canadiens de Montréal. Une soirée très stylée à laquelle notre photographe Paméla Lajeunesse était présente.

Ce jeudi 6 avril se déroulait le lancement de la 3e collection de Off The Hook avec les Canadiens de Montréal. Une soirée très stylée à laquelle notre photographe Paméla Lajeunesse était présente.

Ce jeudi 6 avril se déroulait le lancement de la 3e collection de Off The Hook avec les Canadiens de Montréal. Une soirée très stylée à laquelle notre photographe Paméla Lajeunesse était présente.

Ce jeudi 6 avril se déroulait le lancement de la 3e collection de Off The Hook avec les Canadiens de Montréal. Une soirée très stylée à laquelle notre photographe Paméla Lajeunesse était présente.

Ce jeudi 6 avril se déroulait le lancement de la 3e collection de Off The Hook avec les Canadiens de Montréal. Une soirée très stylée à laquelle notre photographe Paméla Lajeunesse était présente.

Ce jeudi 6 avril se déroulait le lancement de la 3e collection de Off The Hook avec les Canadiens de Montréal. Une soirée très stylée à laquelle notre photographe Paméla Lajeunesse était présente.

Ce jeudi 6 avril se déroulait le lancement de la 3e collection de Off The Hook avec les Canadiens de Montréal. Une soirée très stylée à laquelle notre photographe Paméla Lajeunesse était présente.

Ce jeudi 6 avril se déroulait le lancement de la 3e collection de Off The Hook avec les Canadiens de Montréal. Une soirée très stylée à laquelle notre photographe Paméla Lajeunesse était présente.

Ce jeudi 6 avril se déroulait le lancement de la 3e collection de Off The Hook avec les Canadiens de Montréal. Une soirée très stylée à laquelle notre photographe Paméla Lajeunesse était présente.

Ce jeudi 6 avril se déroulait le lancement de la 3e collection de Off The Hook avec les Canadiens de Montréal. Une soirée très stylée à laquelle notre photographe Paméla Lajeunesse était présente.

Ce jeudi 6 avril se déroulait le lancement de la 3e collection de Off The Hook avec les Canadiens de Montréal. Une soirée très stylée à laquelle notre photographe Paméla Lajeunesse était présente.

Ce jeudi 6 avril se déroulait le lancement de la 3e collection de Off The Hook avec les Canadiens de Montréal. Une soirée très stylée à laquelle notre photographe Paméla Lajeunesse était présente.

Ce jeudi 6 avril se déroulait le lancement de la 3e collection de Off The Hook avec les Canadiens de Montréal. Une soirée très stylée à laquelle notre photographe Paméla Lajeunesse était présente.

Ce jeudi 6 avril se déroulait le lancement de la 3e collection de Off The Hook avec les Canadiens de Montréal. Une soirée très stylée à laquelle notre photographe Paméla Lajeunesse était présente.

Ce jeudi 6 avril se déroulait le lancement de la 3e collection de Off The Hook avec les Canadiens de Montréal. Une soirée très stylée à laquelle notre photographe Paméla Lajeunesse était présente.

Ce jeudi 6 avril se déroulait le lancement de la 3e collection de Off The Hook avec les Canadiens de Montréal. Une soirée très stylée à laquelle notre photographe Paméla Lajeunesse était présente.

Ce jeudi 6 avril se déroulait le lancement de la 3e collection de Off The Hook avec les Canadiens de Montréal. Une soirée très stylée à laquelle notre photographe Paméla Lajeunesse était présente.

Ce jeudi 6 avril se déroulait le lancement de la 3e collection de Off The Hook avec les Canadiens de Montréal. Une soirée très stylée à laquelle notre photographe Paméla Lajeunesse était présente.

Ce jeudi 6 avril se déroulait le lancement de la 3e collection de Off The Hook avec les Canadiens de Montréal. Une soirée très stylée à laquelle notre photographe Paméla Lajeunesse était présente.

Ce jeudi 6 avril se déroulait le lancement de la 3e collection de Off The Hook avec les Canadiens de Montréal. Une soirée très stylée à laquelle notre photographe Paméla Lajeunesse était présente.

Ce jeudi 6 avril se déroulait le lancement de la 3e collection de Off The Hook avec les Canadiens de Montréal. Une soirée très stylée à laquelle notre photographe Paméla Lajeunesse était présente.

Ce jeudi 6 avril se déroulait le lancement de la 3e collection de Off The Hook avec les Canadiens de Montréal. Une soirée très stylée à laquelle notre photographe Paméla Lajeunesse était présente.

Ce jeudi 6 avril se déroulait le lancement de la 3e collection de Off The Hook avec les Canadiens de Montréal. Une soirée très stylée à laquelle notre photographe Paméla Lajeunesse était présente.

Ce jeudi 6 avril se déroulait le lancement de la 3e collection de Off The Hook avec les Canadiens de Montréal. Une soirée très stylée à laquelle notre photographe Paméla Lajeunesse était présente.

Ce jeudi 6 avril se déroulait le lancement de la 3e collection de Off The Hook avec les Canadiens de Montréal. Une soirée très stylée à laquelle notre photographe Paméla Lajeunesse était présente.

Ce jeudi 6 avril se déroulait le lancement de la 3e collection de Off The Hook avec les Canadiens de Montréal. Une soirée très stylée à laquelle notre photographe Paméla Lajeunesse était présente.

Ce jeudi 6 avril se déroulait le lancement de la 3e collection de Off The Hook avec les Canadiens de Montréal. Une soirée très stylée à laquelle notre photographe Paméla Lajeunesse était présente.

Ce jeudi 6 avril se déroulait le lancement de la 3e collection de Off The Hook avec les Canadiens de Montréal. Une soirée très stylée à laquelle notre photographe Paméla Lajeunesse était présente.

Ce jeudi 6 avril se déroulait le lancement de la 3e collection de Off The Hook avec les Canadiens de Montréal. Une soirée très stylée à laquelle notre photographe Paméla Lajeunesse était présente.

Ce jeudi 6 avril se déroulait le lancement de la 3e collection de Off The Hook avec les Canadiens de Montréal. Une soirée très stylée à laquelle notre photographe Paméla Lajeunesse était présente.

Ce jeudi 6 avril se déroulait le lancement de la 3e collection de Off The Hook avec les Canadiens de Montréal. Une soirée très stylée à laquelle notre photographe Paméla Lajeunesse était présente.

Ce jeudi 6 avril se déroulait le lancement de la 3e collection de Off The Hook avec les Canadiens de Montréal. Une soirée très stylée à laquelle notre photographe Paméla Lajeunesse était présente.

Ce jeudi 6 avril se déroulait le lancement de la 3e collection de Off The Hook avec les Canadiens de Montréal. Une soirée très stylée à laquelle notre photographe Paméla Lajeunesse était présente.

Ce jeudi 6 avril se déroulait le lancement de la 3e collection de Off The Hook avec les Canadiens de Montréal. Une soirée très stylée à laquelle notre photographe Paméla Lajeunesse était présente.

Ce jeudi 6 avril se déroulait le lancement de la 3e collection de Off The Hook avec les Canadiens de Montréal. Une soirée très stylée à laquelle notre photographe Paméla Lajeunesse était présente.

Ce jeudi 6 avril se déroulait le lancement de la 3e collection de Off The Hook avec les Canadiens de Montréal. Une soirée très stylée à laquelle notre photographe Paméla Lajeunesse était présente.

Ce jeudi 6 avril se déroulait le lancement de la 3e collection de Off The Hook avec les Canadiens de Montréal. Une soirée très stylée à laquelle notre photographe Paméla Lajeunesse était présente.

Ce jeudi 6 avril se déroulait le lancement de la 3e collection de Off The Hook avec les Canadiens de Montréal. Une soirée très stylée à laquelle notre photographe Paméla Lajeunesse était présente.

Ce jeudi 6 avril se déroulait le lancement de la 3e collection de Off The Hook avec les Canadiens de Montréal. Une soirée très stylée à laquelle notre photographe Paméla Lajeunesse était présente.

Ce jeudi 6 avril se déroulait le lancement de la 3e collection de Off The Hook avec les Canadiens de Montréal. Une soirée très stylée à laquelle notre photographe Paméla Lajeunesse était présente.

Ce jeudi 6 avril se déroulait le lancement de la 3e collection de Off The Hook avec les Canadiens de Montréal. Une soirée très stylée à laquelle notre photographe Paméla Lajeunesse était présente.

Ce jeudi 6 avril se déroulait le lancement de la 3e collection de Off The Hook avec les Canadiens de Montréal. Une soirée très stylée à laquelle notre photographe Paméla Lajeunesse était présente.

Ce jeudi 6 avril se déroulait le lancement de la 3e collection de Off The Hook avec les Canadiens de Montréal. Une soirée très stylée à laquelle notre photographe Paméla Lajeunesse était présente.  Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée





À VOIR AUSSI

TAG START { player: "* QC sideview No autoplay", for: "AOL Canada" } -->TAG END { date: 3/29/17 } -->