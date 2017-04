ADVERTISEMENT

OTTAWA — Le chef de cabinet de Martine Ouellet, Louis-Philippe Dubois, n'a rien à se reprocher, estime le député bloquiste Xavier Barsalou-Duval.

Louis-Philippe Dubois, qui était l'adjoint de M. Barsalou-Duval, a dû rembourser une partie de ses frais de téléphone à la demande de la Chambre des communes après la course à la direction du Parti québécois (PQ), l'automne dernier.

Il a agi à titre de directeur des communications pour Martine Ouellet durant la course au PQ et a également travaillé à l'organisation de sa campagne pour la course au Bloc québécois (BQ), mais aurait tout de même continué à être payé par la Chambre des communes.

Cette situation serait à l'origine d'une dissension au sein des dix députés du Bloc.

Le chef parlementaire du parti, Xavier Barsalou-Duval, estime que Louis-Philippe Dubois a respecté toutes les règles. Il balaie du revers de la main les rumeurs de division au sein du parti.

Deux députés du BQ, Monique Pauzé et Simon Marcil, ont répondu qu'ils étaient «unis derrière la cause» lorsque les journalistes leur ont demandé s'ils appuyaient leur chef parlementaire.

Martine Ouellet a été couronnée chef du BQ le 18 mars.