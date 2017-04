«Volta»: un vent de jeunesse souffle sur le Cirque du Soleil

ADVERTISEMENT

Action, adrénaline et sueur sont les ingrédients de Volta, le nouveau spectacle du Cirque du Soleil. La compagnie a dévoilé mardi aux médias des extraits exclusifs de cette nouvelle création originale qui met de l’avant une nouvelle génération de jeunes prêts à chambouler les traditions.



Volta promet tout un dépoussiérage puisque la 41e production estampillée Cirque du Soleil n’hésite pas à brasser disciplines circassiennes et différents sports extrêmes. Le 20 avril prochain, le public découvrira pour la première fois sur la scène d’un cirque des professionnels du vélo BMX et de patins à roulettes prêts à toutes les acrobaties.



«On s’est donné l’objectif de rafraîchir le contenu avec des sports d’action, a déclaré en entrevue Daniel Lamarre, président et chef de la direction du Cirque. On veut également offrir une chance à de jeunes créateurs qui vont nous aider à renouveler notre clientèle.»

Close  «Volta» du Cirque du Soleil sur  







 Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée

Selon M. Lamarre, il est important pour une compagnie comme le Cirque d’ouvrir ses horizons, quitte à s’aventurer sur des chemins inédits. «On est toujours prêt à de nouveaux défis créatifs, a-t-il ajouté. On a besoin de cela, car si on veut demeurer pertinent, il faut donner des opportunités à la jeunesse et c’est le pari que l’on prend.»

Derrière Volta, l’auteur et metteur en scène, Bastien Alexandre, et le directeur de création, Jean Guibert, qui signent ensemble leur toute première production au sein du Cirque. Les deux hommes travaillent déjà pour l’entreprise fondée par Guy Laliberté. Ils se sont toutefois fait remarquer lors des derniers Jeux panaméricains, dont ils ont organisé la cérémonie d’ouverture, à Toronto.

«On a réuni 46 artistes de 17 nationalités différentes, a lancé Jean Guibert. Dans notre réalité de plus en plus isolationniste et renfermée, les jeunes représentent de nos jours un véritable espoir.»

Accepter sa différence

Faisceaux lumineux et projections multimédias sur fond de rock et de musique techno – imaginés par le Français Anthony Gonzalez, compositeur de musique électronique du groupe M83 –, le spectacle urbain s’attarde sur le destin d’un homme prisonnier du vedettariat. «Waz est un animateur d’un jeu de télévision qui a honte de ses cheveux bleus, a expliqué Bastien Alexandre. Il les dissimule sous une calotte d’or. Sa rencontre avec Ela va lui permettre de porter un autre regard sur sa différence.»

Les concepteurs parlent d’une production structurée sur la quête de liberté. L’histoire futuriste puise dans les romans de dystopie qui font aujourd’hui le bonheur des adolescents. Résumons la trame en quelques mots : les citadins, regroupés sous le vocable des Gris, rêvent de rejoindre le clan aristocratique des Élites. En parallèle, la vitalité des Esprits libres représente une forme de salut pour tous ceux qui désirent être eux-mêmes.

Chacun des groupes est représenté par des habits spécifiques. De l’artisanat au scintillant, en passant par l’austère, les vêtements reflètent la condition sociale parfois illusoire des personnages. Une mention aux membres des Élites dont les flamboyants costumes bling-bling sont à couper le souffle.

Des trois courtes séquences présentées aux journalistes, on retient évidemment ce métissage inusité entre les différentes disciplines fédérant par exemple les techniques des anneaux ou des cerceaux avec celle du BMX (vélocross) ou de la danse contemporaine.

Et ce n’est pas tout. Après le numéro de corde à sauter offert dans une atmosphère hip-hop, une chorégraphie nostalgique entre une danseuse de ballet et un expert du vélo propose un beau mélange des genres. Les créateurs n’ont d’ailleurs pas hésité à installer sous le chapiteau un roulodrome grandeur nature sur lequel cinq jeunes férus de BMX s’éclatent en virevoltant.

Volta sera présenté dès le 20 avril sous le Grand Chapiteau, dans le Vieux-Port de Montréal.

À voir également :