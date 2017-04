«Tout le monde en parle»: les invités de ce dimanche

ADVERTISEMENT

Pierre-Yves McSween est passé sur le plateau de Tout le monde en parle au début janvier, mais y sera de nouveau ce dimanche. Le comptable et chroniqueur est probablement l’une des meilleures personnes pour décortiquer l’affaire de la rémunération controversée des cadres de Bombardier.

Guy A.Lepage et son équipe avaient d’ailleurs fait appel à lui en février 2016 pour expliquer comment la multinationale avait erré dans le lancement de son nouvel appareil C-Series. Cette fois, McSween sera accompagné de Dominique Anglade, ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, qui défendra le point de vue de son gouvernement.

Parmi les autres invités, on compte le trio d’acteurs Denise Filiatrault, Sophie Lorain et Gabriel Sabourin, qui est au cœur du nouveau film d’Alexis Durand-Brault, C’est le cœur qui meurt en dernier, d’après le roman du même titre de Robert Lalonde, lequel prendra l’affiche le 14 avril ; l’humoriste Anthony Kavanagh, qui arrive avec un nouveau spectacle, Showman ; Ariane Moffatt, qui est sur le point de dévoiler l’album Le petit spectacle à la chapelle, enregistré lors d’un concert au Théâtre La Chapelle, en novembre dernier, de même que l’auteure Kim Thuy, et Brigitte Harrisson et Lise St-Charles, de SACCADE, Centre d’expertise en autisme, pour parler du livre L’autisme expliqué aux non-autistes.

La semaine dernière, les troupes de Tout le monde en parle se sont tenues bien droites devant La voix, avec une moyenne de 1 000 000 de téléspectateurs, versus 2 019 000 pour le concours de chant de TVA. Leurs locomotives Découverte et ICI Laflaque n’ont pas généré le même engouement, rassemblant chacune 477 000 et 465 000 curieux devant leur écran pendant que, chez l’adversaire, Vlog en rapatriait 831 000, et LOL, 1 084 000. Enfin, Accès illimité s’est déployé devant 892 000 personnes.

L’émission est diffusée à 20h, à Radio-Canada.