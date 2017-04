Sexualités des jeunes du Centre-du-Québec: données inquiétantes, selon un sondage

ADVERTISEMENT

Selon un sondage mené par le Bureau local d'intervention traitant du SIDA (BLITS) de Victoriaville, les jeunes seraient peu nombreux à se protéger et à passer des tests de dépistage.

Plusieurs écoles secondaires du Centre-du-Québec ont participé à cette étude. Quelque 1130 jeunes, âgés de 15 à 25 ans, ont rempli un sondage, l'automne dernier, portant sur leurs pratiques sexuelles. Il était également possible de remplir le questionnaire en ligne.

Selon les résultats, les jeunes ont, en moyenne, leur première relation sexuelle vers l'âge de 15 ans et demi. « Il y a, toutefois, encore du travail à faire parce que les jeunes ne portent pas le condom systématiquement, et ce, surtout pour les pratiques orales. C'est préoccupant », soutient l'intervenante en prévention au BLITS, Mylène St-Pierre. À ce sujet, l'étude révèle qu'un jeune sur cinq n'utilise jamais de condom.

Sexualité des jeunes : Les jeunes débutent la vie sexuelle active en moyenne vers 16 ans selon une étude menée au Centre-du-Québec #RCES pic.twitter.com/p6jb1WNOZy — BrigitteMarcoux (@BrigitteMarcoux) April 5, 2017

« On a adopté nos ateliers en fonction du plaisir, de la sécurité et du consensus. Ce qu'on voudrait, c'est que les jeunes parlent de sexualité dans sa globalité en incluant le plaisir, le consensus et la sécurité pour qu'ils se sentent tous concernés. Quand on parle seulement de sécurité, ils ne se sentent pas concernés », soutient l'intervenante en prévention au BLITS, Véronique Vanier.

L'étude a permis de déboulonner quelques mythes. « Plusieurs pensent que les jeunes commencent leur vie sexuelle à 13 ans et que c'est rendu la norme. Mais non, c'est loin de là. Nous sommes encore à 16 ans pour la première relation. Ça n'a pas bougé dans les années », assure Mme St-Pierre.

Le nombre de partenaires, qui est de 2,3 dans la dernière année, permet aussi de déconstruire le mythe selon lequel les jeunes avaient plusieurs partenaires.

Quelques données de l'étude: La moitié des jeunes sont en couple.

Les filles estiment qu'elles sont en couple depuis 25,5 mois alors que les garçons le sont depuis 17,5 mois.

Avec la fellation, la pénétration vaginale est la pratique la plus populaire chez les jeunes : 69 % l'ont pratiquée.

1 jeune sur quatre utilise le condom de façon régulière.

1 jeune sur cinq n'utilise jamais le condom.

La pénétration anale est la moins populaire des pratiques : 17 % des jeunes la pratiquent.

92 % des filles et 95 % des gars ont déclaré être hétérosexuels.

2 % des jeunes interrogés affirmaient être homosexuels.

L'expérience bisexuelle a été faite par 5,6 % des filles et 2,2 % des gars.

Le nombre de partenaires moyens dans une année se situe aux environs de deux.

Les jeunes ont, en moyenne, 6 relations sexuelles par mois.

6 filles actives sur dix ont déjà passé un test de dépistage ce qui représente le double du pourcentage des garçons.

La chlamydia est l'ITSS la plus répandue chez les jeunes.

34 % des jeunes utilisent souvent ou à l'occasion les messages textes pour l'envoi de photos à caractère sexuel.

Près des deux tiers des garçons consultent du contenu pornographique souvent ou à l'occasion.

Dans un échantillon aléatoire de taille 1130, la marge d’erreur est évaluée à ± 3%, 19 fois sur 20.