Cafouillage sur l'A-13: Radio-Canada se rétracte au sujet du directeur de la SQ

Le directeur de la Sûreté du Québec (SQ), Martin Prud'homme, était à son bureau jusqu'à 21 h 30 le soir de la tempête de neige, mais n'a appris la gravité de la situation sur l'autoroute 13 que le lendemain matin à 5 h.

Texte d’Isabelle Richer

Dans une entrevue accordée à Radio-Canada, Martin Prud'homme a expliqué que le 14 mars, le jour de la tempête qui s'est abattue sur la province et qui a causé des ennuis graves sur le réseau routier, notamment sur l'autoroute 13, il a passé la journée au quartier général de la Sûreté du Québec en compagnie de ses deux adjoints.

M. Prud'homme a quitté le quartier général en soirée, à 21 h 30. Il savait alors que la situation était difficile sur l'ensemble du territoire en raison des conditions météorologiques.

Cependant, ce n'est que le lendemain matin, vers 5 h, qu'il a appris que la circulation était paralysée depuis des heures sur l'autoroute 13 et que des centaines d'automobilistes étaient pris au piège.

Contrairement à ce qu’avait affirmé Radio-Canada, le directeur Martin Prud’homme n’a pas quitté le pays pour des vacances le 15 mars. Son voyage n’était prévu que pour le 21 mars, et il est revenu hier [mardi, 4 avril].

«[...] J'avais un voyage de prévu le 21, je me suis questionné à savoir si j'étais pour y aller, j'ai décidé d'y aller le 21 et je suis revenu hier [mardi, 4 avril] et j'ai gardé le contrôle du travail à distance. Donc, j’ai demandé qu'on me remplace ici, mais à tous les jours, plusieurs fois par jour, plusieurs heures par jour, et j'ai travaillé avec mes gens ici.» - Martin Prud'homme, directeur général de la SQ