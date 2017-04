ADVERTISEMENT

Pas toujours facile de combiner style et grossesse? La blogueuse scandinave Pernille Teisbaek nous fait la démonstration que oui c'est possible - et c'est même pile dans le mille des tendances. Elle a un faible pour des styles à la fois pointus et accessibles, oui, oui, et elle parvient à relever le défi et nous donnerait envie de (re)tomber enceinte illico. Au cours de ses 9 mois de grossesses ( elle a a accouché depuis) - elle publié sur son compte Instagram ses looks de maternité: inspirants!

Il est trop facile de se laisser aller et d'abdiquer sur notre côté mode lorsque notre ventre s'arrondit au fil des mois. Et pourtant, c'est un moment important de notre vie au cours duquel se sentir belle participe à notre épanouissement.

Veste en jean, pantalon noir, et baskets stylées, quoi de mieux?

Big mama's house🐳💙 A post shared by Pernille Teisbaek (@pernilleteisbaek) on Mar 14, 2017 at 6:36am PDT

Cosy Cat🐱 @storm_copenhagen A post shared by Pernille Teisbaek (@pernilleteisbaek) on Mar 20, 2017 at 9:07am PDT

Chandail large aux allures de cape sur un legging noir et des chaussures dorées pour parachever le tout.

En tenue d'intérieur lookée.

Fresh Deliveries☁️ @theModist #IamModist #Launchingnow #sponsored (link in bio) A post shared by Pernille Teisbaek (@pernilleteisbaek) on Mar 8, 2017 at 5:53am PST

Come out and play👶🏼🏀 A post shared by Pernille Teisbaek (@pernilleteisbaek) on Mar 7, 2017 at 8:07am PST

The vertical bump-slimming effect is much appreciated🙋🏼 @mango #mango #mangogirls #sponsored A post shared by Pernille Teisbaek (@pernilleteisbaek) on Feb 14, 2017 at 9:28am PST

Parfaite silhouette toute noire, ventre tout rond, et baskets aux pieds.Long manteau rayé - rayures verticales bien sûr - pantalon noir et stilettos aux pieds.





Petit top blanc qui dévoile les épaules, pantalon noir et large, voilà une silhouette à la fois couture et confortable.





Soft spot🐼 @fiorellapratto #sponsored A post shared by Pernille Teisbaek (@pernilleteisbaek) on Feb 9, 2017 at 5:18am PST

Big ballon🎈🎈photo by @styledumonde for @voguerunway A post shared by Pernille Teisbaek (@pernilleteisbaek) on Feb 2, 2017 at 5:38am PST

Dress deluxe💃🏼 @aeronstudio #sponsored A post shared by Pernille Teisbaek (@pernilleteisbaek) on Dec 6, 2016 at 9:57am PST

Hoodie glissé sous un trench, et hop le tour est joué!Et pour une soirée? Une robe à brides glissée sur un chandail près du corps.





Close  Enceinte, elle se prend en photo tous les mois dans la même pose sur  



















 Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée





À VOIR AUSSI