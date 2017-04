Si Meghan Markle mariait le prince Harry, quel serait son titre?

ADVERTISEMENT

Alors que (presque tout) le monde entier attend les prochaines fiançailles royales, plusieurs se demandent comment il faudra appeler Meghan Markle si elle dit «oui» à la grande demande du prince Harry.

Les titres royaux ne courent pas les rues - pas qu'il soit facile de trouver ou de marier un prince! Même si le prince William appelle Kate Middelton «princesse», elle est publiquement connue comme la duchesse de Cambridge. Si Markle se fiançait au rouquin royal, un titre similaire lui serait fort probablement donné.

Une fois marié, le prince Harry devrait aussi changer de titre. Plusieurs prédisent qu'il sera désigné duc de Sussex, ce qui implique que Markle deviendrait alors duchesse de Sussex. Selon Elle.com, ils pourraient aussi être nommés duc et duchesse de Clarence, Oxford, Cumberland ou de Buckingham.

«Harry sera sûrement désigné duc de Sussex, ce qui ferait de Markle "Sa Majesté la duchesse de Sussex". Le rang de Markle serait celui de princesse par mariage au Royaume-Uni, à la Grande-Bretagne et à l'Irlande du Nord», explique l'historienne Marlene Koenig à Royal Central.

Même si Middleton (et, potentiellement, Markle) ont le mot «princesse» dans leur titre, Royal Central précise qu'on ne peut pas devenir membre de la royauté par le mariage. Leur titre dépend donc de leur mari. Advenant d'un divorce, les épouses et les époux royaux perdent leur statut «Sa Majesté». Princess Diana et Sarah Ferguson en sont des exemples.

Ce texte initialement publié sur le Huffington Post Canada a été traduit de l’anglais.

