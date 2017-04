Ce hamburger au macaroni au fromage va-t-il trop loin?

ADVERTISEMENT

Tout est décadent dans ce hamburger... les galettes de macaroni au fromage frit qui font office de pain et la cuillerée supplémentaire de macaroni au fromage par-dessus la boulette de viande.

Il est servi dans les restaurants Zombie Burger et serait l'un des meilleurs vendeurs. On ne peut malheureusement pas commenter le plat puisque nous n'y avons pas goûté, mais nous pouvons vous dire de quoi il est fait. En plus des deux galettes de macaroni frit et du macaroni au fromage lui-même, il est composé de bacon, de fromage cheddar, d'oignons caramélisés, d'une galette de boeuf et de mayonnaise.

Plusieurs internautes ont partagé la photo du fameux burger et commenté sur le fait qu'il était très (trop) bourratif et décadent.

The Walking Ched was a mistake and I cannot move pic.twitter.com/slaWkq6tkv — Sharknate-o (@http_ghostkid) April 1, 2017

The Walking Ched from @ZombieBurgerDM made me feel like a zombie 👹 Burgers, sides, shakes all tasty will be back. pic.twitter.com/qTl4DeP1Xw — Mike (@Cayo8ONE6) March 18, 2017

Le site Tastemade a même publié une vidéo démontrant les étapes de sa fabrication.