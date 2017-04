Commençons par l'éternité avec ces fromages pour ceux qui aiment savourer le moment présent. On ne vit qu'une fois donc autant en profiter, n'est-ce pas? Une règle absurde veut pourtant que l'on déguste un camembert avec un vin rouge alors qu'un blanc de Loire type Vouvray ferait si bien l'affaire.

Pour ceux qui aiment les choses simples. Mode d'emploi : choisir une mozzarelle bien fraîche au lait de bufflonne, celle que l'on appelle la buffala. Avec un trait d'huile d'olive, quelques tranches de prosciutto crudo véritable, c'est ce que l'on appelle un acte de classe.

Voyez-vous, dans le monde il y a deux types d'individus, ceux qui ont déjà goûté la burrata et les autres. Car à l'image du pruneau fourré la burrata est une mozzarella remplie de crème. L'amateur de burrata est un individu sage, mûr et forcément divertissant. C'est peut-être parce qu'il a pris l'habitude de faire de la consommation de ce fromage une fête. Napper d'huile d'olive, saler, poivrer, déguster la burrata telle quelle, avec une spontanéité propre à l'amateur.

Pour ceux qui aiment les valeurs sûres, ce fromage jaune foncé dont les anglo-saxons sont gagas fera amplement l'affaire. Son goût prononcé mais délicat fait de lui l'un des fromages les plus vendus de la planète. Si vous un tant soit peu déglingué, il ne vous reste plus qu'à accomplir l'acte barbare mais non moins délicieux des Québécois. Ajoutez le cheddar sur une montagne de frites et de sauce barbecue, et vous obtenez une Poutine (oui, c'est le nom de la recette). Notez que c'est un fromage pour anglophiles. À ne pas proposer à un officier de la Marine nationale.

La feta ne connait pas la crise. Si ce fromage de lait de brebis caillé se mange traditionnellement en Grèce avec des tomates, concombres, oignons et huile d'olive, soyez sans crainte: il accompagnera la plupart de vos salades sans heur. C'est aussi le compagnon idéal des gâteaux et des tartes. Bref, la feta est un fromage passe-partout pour démocrates consensuels.

Le fromage de ceux qui n'ont peur de rien et surtout pas des moisissures. A faire fondre dans un risotto, accompagner la polenta, ou - soyons fous - à déguster avec un morceau de poire. Ce fromage coulant qui vous fera fondre. Si l'on pouvait choisir de quoi l'on serait le marquis, l'évidence voudrait que l'on choisisse d'être le marquis de Gorgonzola.

Pour ceux qui aiment les paradoxes. Car si le fromage de chèvre peut très bien se suffire à lui-même, ou accompagné de baguette et d'un vin blanc moelleux, il a aussi le goût du risque. Il n'a pas peur de se confronter au sucré, notamment le miel (qui a dit galette chèvre miel?), mais aussi la confiture de figue.

Pour ceux qui ne sont pas chauvins, car le gouda est LE fromage des Pays-Bas, lesquels, comme chacun sait constituent l'autre pays du fromage. Selon son âge, à consommer jeune avec un vin rouge léger et fruité, et plus mûr avec un vin rouge plus moelleux. Derrière son image simplette de produit industrialisé, c'est un fromage d'amateur véritable qui se doit d'être dégusté avec déférence.

Ce n'est pas un fromage c'est un syndrome, le syndrome de Peter Pan, le fromage de ceux n'ont jamais oublié l'ingrédient qui saupoudrait tous leurs plats (avec du ketchup) lorsqu'ils étaient enfants, et qui ne le remplaceraient pour rien au monde. C'est aussi l'occasion de faire la différence entre le gruyère suisse, le gruyère français et l'emmental. Ce dernier a de gros trous, alors que le gruyère français en a de petits et que le gruyère suisse n'en a aucun. (Mais ce n'est que depuis peu que le gruyère français a le droit de conserver ce nom). Bref, c'est le fromage idéal pour frimer l'air de rien.