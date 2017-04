Votre vagin peut faire des choses vraiment incroyables

1. D’où vient la sécheresse vaginale? La sécheresse vaginale se produit lorsque les ovaires arrêtent de produire de l’estrogène durant la ménopause. La spécialiste Anne Madigan explique : «l'Estrogène maintient les tissues du vagin et le liquide transparent qui aident au bon fonctionnement de l’organe. Les tissues deviennent alors plus minces et il y a moins de sang qui circule, donc moins de sécrétion du lubrifiant naturel.» Si certains symptômes de la ménopause ne durent que quelques mois, la sécheresse vaginale peut persister et rester un bon moment.