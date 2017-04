Trudeau écarte le vote en ligne et le vote obligatoire

ADVERTISEMENT

Ottawa renonce « pour l'instant » à instaurer le vote obligatoire et à permettre le vote en ligne pour augmenter la participation électorale au Canada. Après avoir fait une croix sur sa promesse électorale de réformer le mode de scrutin, le gouvernement Trudeau laisse ainsi de côté d'autres propositions de réformes majeures mises de l'avant lors du scrutin de 2015.

Ottawa se range ainsi derrière certaines recommandations du Comité spécial multipartite de la Chambre des communes sur la réforme électorale, soit ce même comité qui lui avait recommandé, en vain, d'opter pour un mode de représentation proportionnelle et de tenir un référendum national sur cette option.

« Nous ne mettrons pas en oeuvre le vote en ligne pour l'instant », affirme le gouvernement dans sa réponse au rapport du comité, publiée lundi.

C'est la première fois que le gouvernement Trudeau se positionne clairement sur cet enjeu depuis le dépôt du rapport en décembre.

«Même si les Canadiens pensent que le vote en ligne aux élections fédérales aurait pour effet d’accroître la participation électorale, leur appui dépend de l’assurance que cela n’entraîne pas de risques à la sécurité. Nous sommes d’accord.» - Réponse du gouvernement Trudeau au rapport du Comité spécial sur la réforme électorale

Dans sa réponse, le gouvernement souligne qu'il poursuit ses efforts pour « défendre le processus électoral du Canada contre les cybermenaces ».

Il rappelle qu'il va demander au Centre de la sécurité des télécommunications « d'analyser les risques que posent les pirates informatiques pour les activités politiques et électorales du Canada et de fournir aux partis politiques et à Élections Canada des conseils sur les meilleures pratiques en matière de cybersécurité. »

Et si l'instauration du vote obligatoire n'est pas pour aujourd'hui, Ottawa entend entre-temps miser sur d'autres options, moins ambitieuses, pour encourager les gens à voter, comme « élargir le mandat du directeur général des élections pour lui permettre de mener de vastes campagnes d’éducation publique ».

En novembre 2016, le gouvernement Trudeau a déposé le projet de loi C-33, qui comprend sept mesures pour réformer le système électoral. Il a franchi l’étape de la première lecture aux Communes.

Projet de loi C-33 • Redonner à la carte d’information de l’électeur sa qualité de pièce d’identité pour pouvoir voter; • Rétablir la possibilité pour un électeur de répondre pour un autre Canadien; • Élargir le mandat du directeur général des élections afin qu’il mène des campagnes d’éducation du grand public; • Créer un registre national des futurs électeurs permettant à Élections Canada de préinscrire à la votation les jeunes de 14 à 17 ans; • Améliorer l’intégrité du système électoral en donnant plus d’indépendance au commissaire aux élections fédérales; • Étendre le droit de vote à plus d’un million de Canadiens vivant à l’étranger.

Mode de scrutin : le NPD maintient la pression

Le NPD n'a pas abandonné la bataille. Il tente toujours de forcer le gouvernement libéral à respecter sa promesse de réformer le mode de scrutin.

Le député Nathan Cullen a déposé une pétition aux Communes et a entamé une tournée dans des circonscriptions représentées par des libéraux afin de débattre de cet enjeu.

Il veut convaincre des élus libéraux de changer de camp en prévision d'un vote prévu au Parlement en mai.

