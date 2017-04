Tireur aperçu à la base navale de Norfolk: fausse alarme

La base navale de Norfolk a été brièvement placée en confinement mardi après-midi alors qu'on soupçonnait la présence d'un tireur actif sur les lieux.

La mesure de confinement a toutefois été levée rapidement, les autorités évoquant 'une fausse alarme.

Active shooter report at Naval station Norfolk. We have crews heading to the scene. @WAVY_News #breaking #nsn pic.twitter.com/U6DK0bKaGj

Will be updated: Despite reports, there were no shots fired at Norfolk Naval Station per Navy https://t.co/6pQ6ZrsQ7F

— The Virginian-Pilot (@virginianpilot) 4 avril 2017