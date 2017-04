Nelly Furtado à Fierté Montréal

ADVERTISEMENT

Son étoile a un tantinet pâli, on ne fredonne plus I’M Like a Bird et Turn Off the Light comme en 2000 ou Promiscuous et Maneater comme en 2006, mais Nelly Furtado demeure, avec ses 16 millions d’albums vendus en carrière, un nom important de la musique canadienne.

Elle qui vient de lancer un sixième opus, The Ride, presque cinq ans après son dernier, The Spirit Indestructible, en 2012, sera de passage au festival Fierté Montréal, le vendredi 18 août prochain, à 21h.

Nelly Furtado offrira une prestation de 90 minutes sur la scène TD du parc Des Faubourgs, nouveau site extérieur de Fierté Montréal, à l’entrée du pont Jacques-Cartier. Les organisateurs voient grand et espèrent une foule de 30 000 spectateurs pour l’événement.

«C’est vraiment un bon coup pour nous, s’est enorgueilli Éric Pineault, président fondateur de Fierté Montréal, par voie de communiqué. Nelly est une artiste canadienne d’envergure internationale. Tout le monde connaît ses chansons. Avec son nouvel album, c’est un nouveau côté de la chanteuse qu’on découvre. Et comme elle est très proche des communautés de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres, c’est un match parfait pour Fierté Montréal!»

Dans une entrevue accordée dans le cadre de la récente Fierté Chicago, Nelly Furtado exprimait la force de son lien très étroit avec les membres des communautés LGBTTIQA2S (Lesbiennes, gaies, bisexuelles, transsexuelles, transgenres, intersexuelles, queers, en questionnement, allosexuelles et bi-spirituelles).

«Mes fans des communautés LGBTQ sont avec moi depuis mes débuts, a mentionné l’auteure-compositrice-interprète. Je pense qu’ils sont interpellés par les thèmes d’individualité et de liberté qu’on trouve dans mes chansons. Mes fans LGBTQ aiment beaucoup mes premières chansons diffusées à la radio. Celles-ci parlent du fait d’être soi-même et de ne pas accorder d’importance à ce que les autres pensent quand vient le temps de faire ce qu’on veut dans la vie. C’est dur à expliquer, mais je suis bien contente d’être autant appréciée par ces fans!»

Le dernier passage à Montréal de Nelly Furtado remonte au début 2013, alors qu’elle était en tournée suite à la sortie de The Spirit Indestructible.

Édition pancanadienne

Du 10 au 20 août 2017, Fierté Montréal célèbrera non seulement ses 10 ans d’existence, mais fera en outre partie des célébrations du 375e anniversaire de Montréal et du 150e du Canada. À cette occasion, le rassemblement prendra le nom de Fierté Canada Montréal 2017, pour une édition spéciale pancanadienne.

On inaugurera alors le nouvel espace du parc des Faubourgs, dont la capacité d’accueil est, semble-t-il, quatre fois plus importante que celle de la place Émilie-Gamelin, où se déroulait Fierté Montréal dans le passé. La place Émilie-Gamelin gardera par contre la scène Casino de Montréal, où seront présentés divers spectacles de Fierté Canada Montréal.

La programmation complète de Fierté Canada Montréal 2017, comprenant plus de 150 activités réparties sur 11 jours, sera dévoilée en mai. Des conférences sur les droits de la personne – l’une, nationale, d’une durée de trois jours, et une autre, d’une journée, pour la francophonie -, un tournoi sportif, une journée communautaire et l’habituel défilé dans les rues de la métropole sont déjà prévus.

On savait déjà que la chanteuse et DJ Sandy Duperval et le jeune trans Zachary-David Dufour en seront les ambassadeurs.

