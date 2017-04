Michelle Obama, les cheveux au naturel? Une étrange photo bouleverse internet

ADVERTISEMENT

Après huit ans de cheveux lissés et de coupes structurées, Michelle Obama aurait-elle décidé de revenir à un look complètement naturel? C'est en tout cas une éventualité qui bouleverse les internautes depuis l'apparition d'une étrange photo.

La personne qui se cache sous le pseudo "gif sommelier" sur Twitter a posté, lundi 3 avril, une photo non sourcée ni datée prétendant montrer l'ex-première dame américaine les cheveux non lissés. Si le cliché n'est pas authentifié, il n'en a pas fallu plus pour que la machine s'emballe, comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête de l'article. Depuis sa publication, la photo a été partagée plus de 30.000 fois et aimée près de 80.000 fois.

This is the picuture I have been waiting on for like 3 years. COME ON NATURAL. pic.twitter.com/HF8AYpsciB — gif sommelier (@meagnacarta) 2 avril 2017

"C'est la photo que j'attends depuis genre 3 ans. AU NATUREL"

Si le sujet semble superficiel, il est en réalité bien plus sérieux qu'il n'y paraît, ce qui explique un tel emballement. Depuis quelques années, la coiffure afro a fait son grand retour, notamment avec l'apparition du mouvement "Nappy". Plus qu'une mode, porter ses cheveux au naturel est pour certains de ses adeptes un engagement politique et social, héritage du mouvement des Black Panthers, dont les membres laissaient leur chevelure au naturel pendant la ségrégation aux États-Unis dans les années 1960.

50 ans plus tard, il s'agit plutôt de dénoncer les diktats de la "mode blanche", qui poussent notamment les femmes aux cheveux crépus à recourir à des lissages chimiques pour se conformer aux standards, en particulier si elles souhaitent évoluer dans des fonctions à responsabilités.

Ainsi, dans son livre Americanah, qui évoque le sujet, la célèbre auteure nigériane Chimamanda Ngozi Adichie affirme même: "Si Michelle Obama avait porté ses cheveux au naturel, Obama n'aurait pas gagné."

Pour le moment, Michelle Obama n'a pas réagi à ce cliché dont l'authenticité reste à prouver. Certains ont remis en cause la crédibilité de la personne ayant publié la photo. Celle-ci a en effet partagé une seconde photo censée représenter la famille Obama, alors qu'il s'agit d'une image d'illustration d'agence.

And this FINALLY confirmed that this was them New Years 2016. pic.twitter.com/ADHabtoA2Z — gif sommelier (@meagnacarta) 2 avril 2017

"Et voilà qui confirme que c'est eux au nouvel an 2016"

@meagnacarta That's...that's definitely a stock image from Getty, not the Obamas. — Michael Blackmon (@blackmon) 3 avril 2017

"C'est... C'est une image de l'agence Getty, ce ne sont pas les Obama "

