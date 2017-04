ADVERTISEMENT

La ministre du Patrimoine canadien, Mélanie Joly, refuse de poser un jugement sur une série télé controversée portant sur l'histoire canadienne diffusée sur les ondes de CBC et qui met en vedette le champion d'arts martiaux mixtes Georges St-Pierre.

Quatre professeurs universitaires d'histoire et de littérature du Québec dénoncent l'anglocentrisme de la série "Canada: a Story of Us", dans une lettre publiée dimanche dans le Globe and Mail.

Ils lui reprochent de condenser 12 000 ans d'histoire autochtone en quelques minutes et de faire peu de place au fait français en ne consacrant qu'un épisode sur dix à l'histoire de la Nouvelle-France.

Le collectif d'universitaire dénonce également la façon dont sont représentés les personnages historiques francophones comme Samuel de Champlain et Pierre-Esprit Radisson. Leurs costumes, par exemple, sont sales et peu formels contrairement à ceux que portent les personnages historiques anglophones.

Ils écrivent également que Samuel de Champlain est dépeint comme un homme obscur et mystérieux tandis que le général Wolfe est présenté comme un homme rusé et intelligent.

La série fait intervenir diverses célébrités dont le champion d'arts martiaux mixtes George St-Pierre et la danseuse Louise Lecavalier. Le premier ministre Justin Trudeau apparaît en ouverture du premier épisode.

Questionnée sur ce qu'elle pensait de la série, Mélanie Joly a indiqué qu'elle ne voulait pas commenter le contenu présenté par CBC en raison de son rôle de ministre.

Mardi, elle s'était pourtant prononcée sur les propos de l'humoriste Russell Peters durant la cérémonie des prix Juno. Celui-ci avait commenté l'apparence physique de la ministre en la présentant au public.





