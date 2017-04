Sept souliers de course polyvalents pour fouler les sentiers du Québec

ADVERTISEMENT

Cet article a initialement été publié sur Géo Plein Air.



Les chaussures présentées dans cette rubrique ont été sélectionnées en tenant compte de leur compatibilité avec les sentiers du Québec. Sans être spécialisées pour un seul type de terrain, celles-ci conviendront à la plupart des conditions, puisque la province regorge de sentiers de tous types, avec divers dénivelés. À la différence des chaussures et des bottes de randonnée, les souliers de course en sentier sont entièrement conçus dans le but de satisfaire le coureur dans son élan. Ces modèles doivent par conséquent répondre aux normes de performance tout en protégeant le pied des aléas du terrain, c’est-à-dire des roches, des racines et de l’eau. Leurs semelles doivent également fournir une traction supérieure aux chaussures de route traditionnelles, puisque le coureur en sentier s’aventure sur une multitude de surfaces, de la terre battue à la neige en passant par la boue et les roches glissantes.

Afin de protéger le dessous du pied des obstacles naturels, telles les roches pointues et les racines, certaines chaussures sont dotées d’une plaque rigide intercalaire. Considérant le fait que les sentiers du Québec comportent leur lot d’obstacles acérés, une chaussure munie d’une telle protection constitue un choix judicieux. Celle-ci protège non seulement les os et les articulations, mais aussi les muscles soumis à d’éventuelles courbatures. Sur la plupart des souliers, la semelle cramponnée se prolonge au niveau des orteils, où un heurtoir protège le devant du pied des impacts contre les obstacles du terrain.

Question crampons, exit les traditionnelles chaussures rigides de cross-country aux pointes métalliques. Les crampons sous les souliers de course pour la forêt sont mous et doivent procurer de l’adhérence sur tous les terrains. Des conditions boueuses et glissantes supposent des crampons mous, espacés, au relief important. Les chaussures aux crampons durs et plus minimalistes s’useront moins vite et conviendront aux sentiers plus secs.

Certaines chaussures sont munies d’une membrane imperméable de type Gore-Tex, ce qui est tout indiqué pour les sorties par temps froid ou humide. Ces membranes peuvent cependant diminuer la capacité des chaussures à évacuer l’humidité, un point faible en période de canicule.

Enfin, avant d’acheter un soulier de course, il importe de l’essayer afin de s’assurer de sa compatibilité avec votre pied. Le coureur néophyte devra parfois essayer plusieurs modèles avant de trouver la bonne chaussure qui conviendra à son pied et à sa technique de course. La meilleure chose est de vous faire conseiller, dans une boutique spécialisée, par un spécialiste qui saura évaluer votre technique de course ainsi que vos besoins spécifiques.

Comparée à plusieurs autres chaussures, la PureGrit est davantage minimaliste. Sa semelle basse donne une bonne sensation de contact avec le sol. Cette chaussure est aussi dotée d’une plaque protectrice en mousse EVA renforcée de thermoplastique, sur toute sa longueur, protégeant ainsi le pied des obstacles sur le terrain. La semelle se prolonge jusqu’au bout des orteils, les protégeant des impacts. Les crampons de forme hexagonale procurent une excellente traction, dans toutes les directions et sur toute inclinaison. À noter aussi qu’il s’agit, dans une certaine mesure, d’un produit écologique, puisque la semelle intercalaire est faite de mousse en copolymère BioMoGo très durable, à laquelle a été ajouté un produit non toxique accélérant sa décomposition. Poids: 567 g (taille 9) Inclinaison: 4 mm Épaisseur de la semelle: n.d. Version féminine: Oui 140 $

Ce nouveau modèle s’ajoute au catalogue Merrell cette année. Le All Out Crush est conçu pour les terrains techniques, puisqu’il est davantage cramponné que les autres modèles de la marque. En plus, les crampons procurent une traction sur 360 degrés. La semelle intercalaire est dotée d’une plaque protectrice pour protéger le pied des roches et des racines. Poids: 460 g Inclinaison: 7 mm Épaisseur de la semelle: 15 mm au talon, 8 mm aux orteils Version féminine: Oui 140 $ www.merrell.com

Succédant aux deux premières versions de la Rapa Nui, la Speedgoat est dotée d’une impressionnante semelle de mousse EVA dont l’épaisseur varie entre 33,5 mm (talon) et 28,5 mm (orteils). Une telle épaisseur apporte un amorti supplémentaire à chaque foulée, un atout préconisé par plusieurs coureurs et spécialistes. Ce modèle est conçu pour les terrains techniques et les longues sorties. Plusieurs témoignages font état de l’étroitesse de l’avant du pied, alors avis aux coureurs aux pieds larges : il serait de mise de choisir une pointure supérieure d’un demi-point à sa pointure habituelle. Poids 550 g (taille 8,5) Inclinaison 5 mm Épaisseur de la semelle 33,5 mm au talon, 28,5 mm aux orteils Version féminine: Oui Prix 170 $ www.hokaoneone.com

Les souliers Altra sont connus pour leur inclinaison (drop) de 0 mm, ce qui signifie que la hauteur de la semelle au talon est la même qu’aux orteils. Cette caractéristique est dite « minimaliste », puisque la construction du soulier n’aide pas à initier le pied dans son mouvement. Ce soulier dispose tout de même d’une bonne absorption, avec sa semelle de 25 mm d’épaisseur. Le fabricant stipule que cette version du Lone Peak a été améliorée côté durabilité par rapport aux précédentes, notamment en ce qui a trait à la durabilité du filet sur l’empeigne. Poids: 600 g Inclinaison: 0 mm Épaisseur de la semelle: 25 mm Version féminine: Oui 160 $ www.altrazerodrop.ca

La Terraclaw a été conçue dans un esprit de polyvalence, pour fouler n’importe quel sentier. Ses crampons espacés ne sont pas trop proéminents afin de ne pas nuire à la foulée. De plus, la semelle est parsemée de deux types de crampons : certains plus mous, et d’autres plus rigides. La semelle intercalaire de mousse EVA offre un confort et une protection supplémentaires. Il s’agit d’une chaussure offrant beaucoup d’espace aux orteils, pour les coureurs préférant une liberté de mouvement à cet endroit. Poids: 500 g (taille 9) Inclinaison: 8 mm Épaisseur de la semelle: n.d. Version féminine: Oui, mais non disponible au Québec 175 $ www.inov-8.com

Cette sixième version témoigne de la popularité de la Peregrine. Toujours aussi polyvalente que les précédentes, cette édition est dotée d’une nouvelle semelle au caoutchouc plus mou et procurant une meilleure adhérence. De plus, la forme des crampons a entièrement été redessinée pour apporter encore plus de mordant. (Selon le fabricant, jusqu’à trois fois plus de traction sur les surfaces mouillées que la version précédente.) L’avant du pied est protégé par une plaque de nylon insérée à même la semelle. Celle-ci se prolonge à l’avant du pied, protégeant les orteils en cas de collisions contre une roche ou une racine. Poids: 522 g (taille 9) Inclinaison: 4 mm Épaisseur de la semelle: 21,5 mm au talon, 17,5 mm aux orteils Version féminine: Oui 145 $ www.saucony.ca

La Wings Pro 2 fournit un bon support au coureur qui désire avant tout protéger son pied. L'empeigne de cette chaussure est composée en partie d'un filet qui empêche la poussière et les roches de s'infiltrer à l'intérieur, tout en permettant à l'air de circuler. La semelle est quant à elle dotée de crampons conçus pour toutes les conditions et s'avère très à l'aise sur les terrains secs. Notons également le système de laçage Quicklace : simple, efficace et ergonomique, qui a fait la réputation de Salomon, notamment grâce à son système de rangement pratique intégré à la semelle. Poids: 570 g (taille 8) Inclinaison: 10 mm Épaisseur de la semelle: 27 mm au talon, 17 mm aux orteils Version féminine: Oui 170 $ www.salomon.com

Caractéristiques à observer lors de l'achat d'un soulier de course

Le poids : il est question ici du poids d’une paire, et non d’une seule chaussure. Il s’agit d’une valeur plutôt subjective, puisque le chiffre affiché sur la balance augmentera ou diminuera selon la pointure. Tout de même, la course provoquant un mouvement répétitif, les muscles préfèrent les chaussures légères aux poids lourds.



L’inclinaison (ou drop) : il s’agit de la différence de hauteur entre l’arrière et le devant du pied. Une inclinaison plus prononcée initie davantage le mouvement du pied. Il est parfois conseillé aux coureurs débutants de choisir une chaussure à l’inclinaison plus prononcée, quoiqu’il ne s’agisse pas d’une règle absolue.

L’épaisseur de la semelle : cette valeur est également subjective, puisqu’elle ne tient pas compte de la densité des matériaux, mais elle donne tout de même un bon aperçu du type de chaussure, minimaliste ou traditionnelle.